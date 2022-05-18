За выезд на встречную полосу водителя могут лишить прав в Актау

Как видно на видео, водитель Toyota Camry сначала двигался в общем потоке, а позже выехал на полосу встречного движения.По данному факту, как сообщили в департаменте полиции, на 26-летнего водителя, нарушившего правила дорожного движения, составлен протокол по части 3 статьи 596 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом).Теперь нарушителю грозит лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.