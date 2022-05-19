ДЧС Мангистау: произошла утечка газа после столкновения автомобиля с газопроводом

Скрин видео
Инцидент произошел 19 мая в 19:05.
- На автодороге во время движения водитель автомобиля Lada 2109 совершил столкновение и повредил надземный газопровод (диаметр 315 мм). В результате повреждения произошла утечка газа. На данный момент отключение газа в жилых домах не будет. На ремонтно-восстановительные работы задействовано АО МПФ «КазТрансГазАймак» (2 человека и 2 единицы техники). Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Напомним, видео автомобиля, перевернувшегося и упавшего на газопровод сегодня в пригороде Актау, прислали очевидцы происшествия.
- На автодороге во время движения водитель автомобиля Lada 2109 совершил столкновение и повредил надземный газопровод (диаметр 315 мм). В результате повреждения произошла утечка газа. На данный момент отключение газа в жилых домах не будет. На ремонтно-восстановительные работы задействовано АО МПФ «КазТрансГазАймак» (2 человека и 2 единицы техники). Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Напомним, видео автомобиля, перевернувшегося и упавшего на газопровод сегодня в пригороде Актау, прислали очевидцы происшествия.
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