Директоров десяти организаций образования наказали за предпринимательскую деятельность

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Руководитель управления превенции департамента антикоррупционной службы Мангистауской области Кайрат Байгебаев разъяснил закон «О противодействии коррупции», который предусматривает запрет заниматься предпринимательской деятельностью лицам, занимающим государственные должности и уполномоченным на выполнение государственных функций.



- На сегодняшний день среди директоров школ выявляются лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, поэтому целью сегодняшней встречи является разъяснение антикоррупционных ограничений, - сказал руководитель управления превенции департамента антикоррупционной службы Мангистауской области Кайрат Байгебаев.



Кроме того, спикер отметил важность обеспечения руководителями государственных органов своевременной сдачи декларации об активах и обязательствах при назначении руководителей подведомственных учреждений.



В противном случае, со стороны руководителей государственных учреждений будет допущено нарушение норм статьи 11 Закона «О противодействии коррупции».