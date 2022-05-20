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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:07

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Директоров десяти организаций образования наказали за предпринимательскую деятельность

В отношении директоров возбудили административные дела, виновные заплатили штраф. Департамент антикоррупционной службы по Мангистауской области провёл встречу с руководителями организаций образования, чтобы разъяснить им, почему директора колледжей и школ не могут вести бизнес, и какая ответственность за это предусмотрена.

Иллюстративное фото
Руководитель управления превенции департамента антикоррупционной службы Мангистауской области Кайрат Байгебаев разъяснил закон «О противодействии коррупции», который предусматривает запрет заниматься предпринимательской деятельностью лицам, занимающим государственные должности и уполномоченным на выполнение государственных функций.

- На сегодняшний день среди директоров школ выявляются лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, поэтому целью сегодняшней встречи является разъяснение антикоррупционных ограничений, - сказал руководитель управления превенции департамента антикоррупционной службы Мангистауской области Кайрат Байгебаев.

Кроме того, спикер отметил важность обеспечения руководителями государственных органов своевременной сдачи декларации об активах и обязательствах при назначении руководителей подведомственных учреждений.

В противном случае, со стороны руководителей государственных учреждений будет допущено нарушение норм статьи 11 Закона «О противодействии коррупции».



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