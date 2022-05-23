Министр обороны Казахстана проверил боеспособность армии в Актау

Фото пресс-службы ведомства
В ходе работы проверено выполнение поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии. Вместе с министром обороны ряд воинских частей гарнизона посетил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. С главой региона обсуждены отдельные аспекты строительства, эксплуатации и ремонта объектов военной инфраструктуры.
Особое внимание руководитель оборонного ведомства обратил на подразделения специального назначения, дислоцированные в гарнизоне.
Комиссия проверила учебно-материальную базу боевой подготовки, обеспеченность экипировкой, специальными средствами и военной техникой.
В авиационной базе министр ознакомился с состоянием авиационной техники и организацией боевого дежурства. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил условия жизни и быта военнослужащих срочной службы, осмотрел столовую и солдатские казармы.
В ходе посещения военно-морской базы глава оборонного ведомства заслушал доклад командира о выполняемых частью учебно-боевых задачах и проблемных вопросах, провел беседу с матросами об условиях прохождения ими службы.
Отдельное внимание комиссией Министерства обороны было уделено вопросам противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов гарнизона, а также мероприятиям по обеспечению хранения боеприпасов, проводимым в рамках национального проекта «Безопасная страна».
По результатам рабочей поездки министр обороны поставил должностным лицам ряд задач по дальнейшей реализации поручений Главы государства.
Особое внимание руководитель оборонного ведомства обратил на подразделения специального назначения, дислоцированные в гарнизоне.
Комиссия проверила учебно-материальную базу боевой подготовки, обеспеченность экипировкой, специальными средствами и военной техникой.
В авиационной базе министр ознакомился с состоянием авиационной техники и организацией боевого дежурства. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил условия жизни и быта военнослужащих срочной службы, осмотрел столовую и солдатские казармы.
В ходе посещения военно-морской базы глава оборонного ведомства заслушал доклад командира о выполняемых частью учебно-боевых задачах и проблемных вопросах, провел беседу с матросами об условиях прохождения ими службы.
Отдельное внимание комиссией Министерства обороны было уделено вопросам противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов гарнизона, а также мероприятиям по обеспечению хранения боеприпасов, проводимым в рамках национального проекта «Безопасная страна».
По результатам рабочей поездки министр обороны поставил должностным лицам ряд задач по дальнейшей реализации поручений Главы государства.
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