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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:00

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Министр обороны Казахстана проверил боеспособность армии в Актау

Комиссия во главе с руководителем оборонного ведомства генерал-полковником Русланом Жаксылыковым посетила воинские части, дислоцированные в Актау. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК.

Фото пресс-службы ведомства
В ходе работы проверено выполнение поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии. Вместе с министром обороны ряд воинских частей гарнизона посетил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. С главой региона обсуждены отдельные аспекты строительства, эксплуатации и ремонта объектов военной инфраструктуры.

Министр обороны Казахстана проверил боеспособность армии в Актау


Особое внимание руководитель оборонного ведомства обратил на подразделения специального назначения, дислоцированные в гарнизоне.

Комиссия проверила учебно-материальную базу боевой подготовки, обеспеченность экипировкой, специальными средствами и военной техникой.

Министр обороны Казахстана проверил боеспособность армии в Актау


В авиационной базе министр ознакомился с состоянием авиационной техники и организацией боевого дежурства. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил условия жизни и быта военнослужащих срочной службы, осмотрел столовую и солдатские казармы.

В ходе посещения военно-морской базы глава оборонного ведомства заслушал доклад командира о выполняемых частью учебно-боевых задачах и проблемных вопросах, провел беседу с матросами об условиях прохождения ими службы.

Отдельное внимание комиссией Министерства обороны было уделено вопросам противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов гарнизона, а также мероприятиям по обеспечению хранения боеприпасов, проводимым в рамках национального проекта «Безопасная страна».

По результатам рабочей поездки министр обороны поставил должностным лицам ряд задач по дальнейшей реализации поручений Главы государства.



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