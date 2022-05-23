Новые кадровые назначения произошли в акимате Мангистауской области

Сегодня, 23 мая, распоряжением главы региона Нурлана Ногаева руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области назначен Даурен Утепкали.Даурен Утепкали имеет высшее образование по специальностям «Строительство» и «Юриспруденция».Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом управления архитектурно-строительного контроля Мангистауской области. С 2011 по 2013 годы работал специалистом, руководителем отдела в Мангистауском областном филиале Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.С 2015 по 2022 годы работал руководителем отдела, заместителем руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля, затем градостроительного и земельного контроля.В связи с передачей функций земельного контроля другому государственному органу в соответствии с оптимизацией данного учреждения с марта 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя областного департамента Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.Руководителем управления образования Мангистауской области назначена Динара Жумашева.Динара Жумашева имеет высшее образование по специальностям «Учитель истории» и «Юрист», магистр исторических наук.Трудовую деятельность начала в 1997 году учителем истории и экономики в средней школе.С 2002 по 2006 годы работала главным специалистом в департаменте образования Мангистауской области, с 2006 по 2009 годы – начальником отдела, заместителем руководителя в управлении по развитию языков Мангистауской области.С 2009 по 2010 годы - руководитель отдела воспитательной работы управления образования акимата Мангистауской области, с 2010 по 2011 годы - начальник Актауского городского отдела образования, с 2011 по 2015 годы - руководитель управления образования Мангистауской области.С 2015 по 2017 годы была директором регионального центра «Обучение языков, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих» акимата Мангистауской области, с 2017 по 2018 годы - директором Мангистауского областного филиала академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.С марта 2018 года работала советником генерального директора по связям с общественностью национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».