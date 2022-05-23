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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 240

Выпускные в кафе и ресторанах запретили в Мангистау

Пышные празднования выпускных вечеров с приглашением аниматоров и арендой автомобилей попали под запрет. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева.

Фото из архива Lada.kz
По cловам Гульмиры Мамаевой, выпускные вечера должны проводиться исключительно в стенах школы и организовываться образовательной организацией.

Выпускные в кафе и ресторанах запретили в Мангистау


Выпускникам школ, как пояснила специалист, запрещается приглашать аниматоров, представителей праздничных агентств, частных студий, художников для проведения праздничных мероприятий. Нельзя также организовывать праздничные застолья, арендовать автомобили, проводить экскурсии по городу или же району. Под запретом также сбор средств на подарки для администрации школы и учителей, а также запрещена организация вечеринок в развлекательных заведениях.

- В выпускном вечере школьников, помимо самих выпускников, могут принять участие их родители, педагогический коллектив школы, ветераны педагогического труда, члены попечительского совета, представители спонсорских организаций, областного управления образования, заинтересованные государственные органы и другие, - пояснила Гульмира Мамаева.

С ее слов, всего в Мангистауской области в этом году школу окончат 7562 выпускника. Из них 7114 человек - это выпускники государственных дневных школ, 59 - частных, 389 - вечерних.

Государственные выпускные экзамены для учащихся 11 классов пройдут с 27 мая по 10 июня 2022 года.

Все итоговые экзамены кандидаты на «Алтын белгі» сдают в своих школах. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 16-17 июня.



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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
 Базелик (Посетители) Сегодня, 17:35
Встреча первого взрослого рассвета с одноклассниками-этого нельзя отменить и это на всю жизнь.

 
 

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