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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 328

МВД РК: переносные системы фиксации скорости «Скат-П» установлены на дорогах Актау законно

Пользователи Lada.kz сообщили о переносных радарах, устанавливаемых на дорогах Актау. Автовладельцы усомнились в законности использования данных устройств сотрудниками полиции региона. В МВД РК заявили, что переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги» установлены на законных основаниях.

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В редакцию стали обращаться автовладельцы с вопросами о законности расположения на дорогах переносных скоростемеров или так называемых «треног».

Законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с марта текущего года в Актау установлены переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги». Данные комплексы размещаются согласно расстановке, утвержденной в управлении полиции Актау, с предупреждающими табличками, информирующими водителей о присутствии дорожных камер на участке дороги, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В ведомстве отметили, что в соответствии с технической спецификацией системой осуществляется полная регистрация потока транспортных средств, выявление и фиксация нарушений скоростного режима без участия человека.

- Зафиксированные нарушения передаются в электронную базу данных процессингового центра управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области для их обработки и оформления предписания. Также сообщаем, что в соответствии с указанием МВД РК с 2019 года на территории Республики Казахстан запрещено использовать мобильные и ручные радары, а также приборы «Крис-П», не обеспечивающие работу в автоматическом режиме, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:23
Empro,
И сейчас грешат отсутствием табличек
 
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  • babe
 Empro (Посетители) Сегодня, 18:10
Как ни странно с самого начала табличку я не видел. Это возле ардагера и в приозерном 3. Через несколько дней там появились таблички, как начались жалобы, совпадение или я был слеп? Специально смотрел, не было табличек до ,,треноги,,
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 18:09
А чем радары могут мешать на дороге. Дорогу вроде не перебегают, под колеса не лезут.
 
 

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