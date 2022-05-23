МВД РК: переносные системы фиксации скорости «Скат-П» установлены на дорогах Актау законно

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В редакцию стали обращаться автовладельцы с вопросами о законности расположения на дорогах переносных скоростемеров или так называемых «треног».



Законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.



- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с марта текущего года в Актау установлены переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги». Данные комплексы размещаются согласно расстановке, утвержденной в управлении полиции Актау, с предупреждающими табличками, информирующими водителей о присутствии дорожных камер на участке дороги, - сообщили в пресс-службе МВД РК.



В ведомстве отметили, что в соответствии с технической спецификацией системой осуществляется полная регистрация потока транспортных средств, выявление и фиксация нарушений скоростного режима без участия человека.



- Зафиксированные нарушения передаются в электронную базу данных процессингового центра управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области для их обработки и оформления предписания. Также сообщаем, что в соответствии с указанием МВД РК с 2019 года на территории Республики Казахстан запрещено использовать мобильные и ручные радары, а также приборы «Крис-П», не обеспечивающие работу в автоматическом режиме, - отметили в ведомстве.