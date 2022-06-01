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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 144

Не убирают и не озеленяют! Жители пожаловались на владельцев заведений в жилом доме в Актау

Жалобу в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне.

Кадр видео
Жильцы просят чиновников городского акимата привлечь к административной ответственности индивидуальных предпринимателей, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Претензии люди выражают, в частности, к кафе «Тезтағам», прилегающему к дому. Большая часть территории огорожена. Ухожена лишь лицевая часть при входе, на остальной же территории сухостой и разбросан мусор. Стены все разрисованы. На замечания, по словам жительницы дома №7 Назгуль, они не реагируют.

У здания бывшей букмекерской конторы аналогичная ситуация. Кругом разбросан строительный и иной мусор. У кафе-паба «Chelsea» также куча окурков и мусор. Как сказали жильцам дворники из «Кала жолдары», уборку на данных участках должны проводить сами владельцы заведений.

Владелица арт-галереи «Онер» и ателье, как говорит Назгуль, обустроила лишь входную зону. Остальная территория пустует - не озеленена и не убрана. После пожара облик здания не приведён в должный вид.

- Неоднократные жалобы и замечания по поводу поддержания чистоты на своей территории они игнорируют. Думают только о своём бизнесе. Прошу вмешаться в проблему городской акимат, - обращается Назгуль.


Lada.kz обратилась за комментарием в акимат Актау.




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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • kolu411
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:17
Автору ролика надо запросить документы на землю, там очень большая территория обнесена забором, по идее это может быть общедомовая, точнее придомовая территория являющаяся объектом кондоминиума. В таком случае забора там вообще не должно быть, а если все таки есть документы то у антикорра должны возникнуть вопросы к тем кто и как это всё узаконил.
 
 

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