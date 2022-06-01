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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:28

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День защиты детей! В Актау братья-близнецы мечтают стать моряками

Командование Военно-морской базы Военно-морских сил ВС РК в День защиты детей приблизили мечту для братьев-близнецов Аширбаевых, пригласив их в исторический музей Военно-морских сил. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Братья-близнецы. Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Международный день защиты детей стал для мальчиков самым запоминающимся праздником в этом году. Жанарыс и Бекарыс с малых лет носят морскую форму, они хотят стать моряками и служить в военно-морских силах.

Как рассказывает отец близнецов, подполковник Серик Алиев, прослуживший в Вооружённых силах уже более 25 лет, дети играют с моделями кораблей и смотрят мультфильмы про море. Как-то они попросили маму сшить им морскую форму, чтобы на детский утренник пойти в форме моряка.

Братья-близнецы попросили к Международному дню защиты детей не машинки или велосипеды, а военно-морскую форму. Поделившийся с коллегами по службе необычной просьбой детей подполковник Алиев нашёл отклик у сослуживцев, и за такое похвальное стремление мальчишек пригласили посетить военно-исторический музей Военно-морских сил.

В музей ребята пришли уже в военной форме, которую им с любовью сшила их мама. Прослушав много интересных рассказов об истории становления и развития Военно-морских сил Казахстана, мальчики в голос заявили, что теперь уже окончательно приняли решение поступать в будущем в военно-морской институт. И хотя у мальчишек впереди ещё целых 11 лет учебы в школе, хозяева с одобрением восприняли заявление близнецов, пообещав чаще приглашать ребят.

– А если ребята будут хорошо учиться в школе, то мы для них подготовим и самый главный сюрприз - посещение настоящего военного корабля, – заверил Данияр Хайрушев, командир воинской части капитан первого ранга.

Отец мальчиков убеждён, что любовь к военному делу зарождается именно в таком юном возрасте. Он верит, что они сохранят свою детскую мечту и в будущем смогут надеть настоящую военно-морскую форму.



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