День защиты детей прошёл в Актау

Проведение Международного дня защиты детей
Сотрудники управления государственного пожарного контроля ДЧС региона совместно с центром «Школьник» к Международному дню защиты детей провели фестиваль рисунков на асфальте «Безопасное детство», «Давайте защитим наших детей».
Также прошли игровые, спортивно-развлекательные мероприятия, а среди дружин юных спасателей проведён конкурс видеороликов «Безопасное детство».
Дети с большим интересом ознакомились со спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением, где не только получили и закрепили теоретические знания о том, как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях, но и отработали их в ходе практических занятий.
По итогам конкурса все участники награждены сладкими призами, им вручены дипломы и призы.
Мангистауские полицейские, в свою очередь, по поручению начальника департамента полиции Мангистауской области Аяна Дуйсембаева в честь Международного дня защиты детей и в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной ко Дню казахстанской полиции, во главе с заместителем начальника департамента, полковником полиции Кандарбеком Бахтыгереевым посетили центр оказания специальных социальных услуг №3 в Актау и стали зрителями праздничного концерта. При их поддержке дети всё больше воодушевлялись и демонстрировали своё актёрское мастерство.
Полицейские вручили подарки в виде необходимой техники и другие принадлежности, а также угостили детей едой и напитками.
В завершение мероприятия руководитель центра поблагодарил всех стражей порядка за внимание и вручил благодарственное письмо на имя начальника департамента полиции региона.
Праздничное мероприятие для детей - воспитанников центра оказания специальных социальных услуг №3 - также провели сотрудники группы ювенальной полиции во главе с начальником ювенальной полиции городского управления, майором полиции Нурланом Рахаевым.
Стражи порядка подробно ознакомили с деятельностью полиции и организовали соревнования по перетягиванию каната и рисованию. По итогам детей наградили подарками.
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области затеяли весьма необычный проект - рассказали ребятишкам народные сказки. Сказки выбирали разные, но обязательно поучительные. К проекту присоединились коллеги из Атырауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.
Как считают сотрудники органов госдоходов, простые народные произведения воспитывают эстетический вкус маленького человека. Ведь в них - настоящая красота и гармония. А мир представится воображению ребёнка добрым, ярким и правильным.
Сказки можно посмотреть на странице ДГД по Мангистауской области.
Также прошли игровые, спортивно-развлекательные мероприятия, а среди дружин юных спасателей проведён конкурс видеороликов «Безопасное детство».
Дети с большим интересом ознакомились со спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением, где не только получили и закрепили теоретические знания о том, как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях, но и отработали их в ходе практических занятий.
По итогам конкурса все участники награждены сладкими призами, им вручены дипломы и призы.
Мангистауские полицейские, в свою очередь, по поручению начальника департамента полиции Мангистауской области Аяна Дуйсембаева в честь Международного дня защиты детей и в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной ко Дню казахстанской полиции, во главе с заместителем начальника департамента, полковником полиции Кандарбеком Бахтыгереевым посетили центр оказания специальных социальных услуг №3 в Актау и стали зрителями праздничного концерта. При их поддержке дети всё больше воодушевлялись и демонстрировали своё актёрское мастерство.
- Все дети созданы для того, чтобы быть счастливыми, чтобы жить с улыбкой. Цель правоохранителей региона - создавать эту улыбку. Никогда не думайте, что вы одни. Мы всегда рады помочь вам. В этом году идёт четвёртый год нашего знакомства. Мы являемся свидетелями того, как маленькие дети сегодня уже стали взрослыми. Я считаю, что это большое достижение воспитателей центра, - отметил Кандарбек Бахтыгереев.
Полицейские вручили подарки в виде необходимой техники и другие принадлежности, а также угостили детей едой и напитками.
В завершение мероприятия руководитель центра поблагодарил всех стражей порядка за внимание и вручил благодарственное письмо на имя начальника департамента полиции региона.
Праздничное мероприятие для детей - воспитанников центра оказания специальных социальных услуг №3 - также провели сотрудники группы ювенальной полиции во главе с начальником ювенальной полиции городского управления, майором полиции Нурланом Рахаевым.
Стражи порядка подробно ознакомили с деятельностью полиции и организовали соревнования по перетягиванию каната и рисованию. По итогам детей наградили подарками.
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области затеяли весьма необычный проект - рассказали ребятишкам народные сказки. Сказки выбирали разные, но обязательно поучительные. К проекту присоединились коллеги из Атырауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.
Как считают сотрудники органов госдоходов, простые народные произведения воспитывают эстетический вкус маленького человека. Ведь в них - настоящая красота и гармония. А мир представится воображению ребёнка добрым, ярким и правильным.
- Нам всем очень понравилась идея - мы, взрослые, окунулись в мир детей. Думал, это будет просто, но оказалось, что это - сложная работа, требующая подготовки. Знаете, перед руководством легче отчитаться, - рассказывает инициатор проекта Максат Акмуратов.
Сказки можно посмотреть на странице ДГД по Мангистауской области.
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