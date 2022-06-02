День защиты детей прошёл в Актау

- Все дети созданы для того, чтобы быть счастливыми, чтобы жить с улыбкой. Цель правоохранителей региона - создавать эту улыбку. Никогда не думайте, что вы одни. Мы всегда рады помочь вам. В этом году идёт четвёртый год нашего знакомства. Мы являемся свидетелями того, как маленькие дети сегодня уже стали взрослыми. Я считаю, что это большое достижение воспитателей центра, - отметил Кандарбек Бахтыгереев.

- Нам всем очень понравилась идея - мы, взрослые, окунулись в мир детей. Думал, это будет просто, но оказалось, что это - сложная работа, требующая подготовки. Знаете, перед руководством легче отчитаться, - рассказывает инициатор проекта Максат Акмуратов.