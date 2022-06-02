«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Июня
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.62 KZT
  • €1 = 455.41 KZT
  • 1 RUB = 6.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:48

Просмотров: 1314

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

На обслуживание туристического объекта «Скальная тропа» из городского бюджета в этом году выделено 40 миллионов тенге.

Скальная тропа
Корреспонденты Lada.kz побывали на одной из главных достопримечательностей нашего города - «Скальной тропе».

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Здесь как и всегда много отдыхающих и тех, кто уже отважился искупаться.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


В пещере, которую закрыли для посещения в связи со строительством по соседству с ней жилого комплекса, разбросан мусор.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Кругом воздушные шарики и лепестки красных роз.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Это место является излюбленным для молодожёнов, которые здесь фотографируются.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Периодически поломаны перила и перегородки.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


На многих участках самой тропы «дыры».

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Брусчатка во многих местах развалилась.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Отпадает плитка на ступенях.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Можно наткнуться и на оголённые провода.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Одна из скамеек на брёвнах сломана и едва держится.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Частично отсутствуют камеры видеонаблюдения, которые были закреплены ранее.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Такая же картина и с громкоговорителями.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


На вывесках появилась ржавчина.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


А когда-то здесь был причал.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


В начале и в конце пути работают платные туалеты.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Стоимость посещения 50 тенге.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


Уже второй год на обслуживание «Скальной тропы» из городского бюджета выделяется по 40 миллионов тенге.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


По словам автора проекта «Скальной тропы» Марата Сюникова, проекционное световое оборудование с момента открытия объекта не использовалось, хотя по окончании строительства оно было в исправном состоянии.

«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


- Почти половина камер видеонаблюдения не работают, которые как раз таки должны пресекать правонарушителей, ломающих перила, доски, брусчатку и всё остальное. Уже два года подряд выделяются такие баснословные суммы на обслуживание, но результата ноль. Этот туристический объект должен развиваться, а не приходить в упадочное состояние, которое мы видим сейчас. Многие светильники работают не в сценарий. Лазерные проекторы, звуковое оборудование вообще не используют. Хотя всё это в коллаборации создаёт определённую атмосферу и визуальное шоу. Существенной составляющей проекта является световое оформление, и чтобы её осуществить, нужно привлекать специалистов, обладающих соответствующей квалификацией и подтверждающих свою работу реальными результатами, - считает автор проекта.


«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау


В отделе ЖКХ городского акимата заявили, что «Скальную тропу» передавали на баланс администрации в августе 2021 года уже с дефектами.

- Выделенные в прошлом году 40 миллионов тенге были потрачены именно на устранение всех дефектов. В этом году такая же сумма направлена уже на обслуживание «Скальной тропы». Еженедельно альпинисты из подрядной организации выявляют и устраняют трещины на опасных участках во избежание обвала. Еженедельно проводятся работы по восстановлению самой тропинки. На стадии подключения находятся лазерные проекторы, декоративная подсветка, звуковое оформление и опоры освещения. Восстановительные работы проводятся регулярно, но не видно её результатов из-за проблем с вандализмом. Неизвестные разрисовывают и ломают перила, доски, брусчатку и всё остальное. Мы восстановим одно, они рушат другое. Постепенно начали подключать камеры видеонаблюдения для выявления таких нарушителей. Надеемся тем самым искоренить полностью вандализм, - говорит исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ городского акимата Анвар Туляков.


«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Дизель
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Assylbek_92 (Посетители) Сегодня, 10:00
Orion, вы на менталитет не ссылайтесь, даже в развитой Европе есть вандализм. Просто там умеют бороться и выделенные деньги тратится по назначению. А у нас 40млн выделили, даже брусчатки нормально вбить не могут, доски пробитые, а камеры тупо отсутствуют. за 40млн можно полностью залатать дыры, и исправить брусчатки, и перила поставить аналогично(где отсутствуют), это не так дорого обойдется. Да там даже элементарно не убирают...
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Дизель
  • Ingul
  • tata2020
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:49
Пока у детей и молодежи не измениться менталитет это всё будет продолжаться и ничего вы не поделаете.
Запускайте рекламные ролики, что это всё принадлежит населению города, учите, если надо наказывайте, по другому эту дурь с головы не удалить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • Вован
  • Daulet201999
 smotritel (Посетители) Сегодня, 09:23
одна из единственных достопримечательностей...что за управленец города и области? гостям свой дом показать, в порядок привести не могут, подготовка к лету и туристическому сезону нулевая
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Daulet201999
 Каir (Посетители) Сегодня, 08:57
В тёмное время суток там освещение работает так, что ступеньки видно через одну. Пару раз наблюдал как люди спотыкались там и падали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика