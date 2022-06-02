«Скальная тропа» из объекта гордости превращается в объект стыда и опасности в Актау

- Почти половина камер видеонаблюдения не работают, которые как раз таки должны пресекать правонарушителей, ломающих перила, доски, брусчатку и всё остальное. Уже два года подряд выделяются такие баснословные суммы на обслуживание, но результата ноль. Этот туристический объект должен развиваться, а не приходить в упадочное состояние, которое мы видим сейчас. Многие светильники работают не в сценарий. Лазерные проекторы, звуковое оборудование вообще не используют. Хотя всё это в коллаборации создаёт определённую атмосферу и визуальное шоу. Существенной составляющей проекта является световое оформление, и чтобы её осуществить, нужно привлекать специалистов, обладающих соответствующей квалификацией и подтверждающих свою работу реальными результатами, - считает автор проекта.

- Выделенные в прошлом году 40 миллионов тенге были потрачены именно на устранение всех дефектов. В этом году такая же сумма направлена уже на обслуживание «Скальной тропы». Еженедельно альпинисты из подрядной организации выявляют и устраняют трещины на опасных участках во избежание обвала. Еженедельно проводятся работы по восстановлению самой тропинки. На стадии подключения находятся лазерные проекторы, декоративная подсветка, звуковое оформление и опоры освещения. Восстановительные работы проводятся регулярно, но не видно её результатов из-за проблем с вандализмом. Неизвестные разрисовывают и ломают перила, доски, брусчатку и всё остальное. Мы восстановим одно, они рушат другое. Постепенно начали подключать камеры видеонаблюдения для выявления таких нарушителей. Надеемся тем самым искоренить полностью вандализм, - говорит исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ городского акимата Анвар Туляков.

Корреспонденты Lada.kz побывали на одной из главных достопримечательностей нашего города - «Скальной тропе».Здесь как и всегда много отдыхающих и тех, кто уже отважился искупаться.В пещере, которую закрыли для посещения в связи со строительством по соседству с ней жилого комплекса, разбросан мусор.Кругом воздушные шарики и лепестки красных роз.Это место является излюбленным для молодожёнов, которые здесь фотографируются.Периодически поломаны перила и перегородки.На многих участках самой тропы «дыры».Брусчатка во многих местах развалилась.Отпадает плитка на ступенях.Можно наткнуться и на оголённые провода.Одна из скамеек на брёвнах сломана и едва держится.Частично отсутствуют камеры видеонаблюдения, которые были закреплены ранее.Такая же картина и с громкоговорителями.На вывесках появилась ржавчина.А когда-то здесь был причал.В начале и в конце пути работают платные туалеты.Стоимость посещения 50 тенге.Уже второй год на обслуживание «Скальной тропы» из городского бюджета выделяется по 40 миллионов тенге.По словам автора проекта «Скальной тропы» Марата Сюникова, проекционное световое оборудование с момента открытия объекта не использовалось, хотя по окончании строительства оно было в исправном состоянии.В отделе ЖКХ городского акимата заявили, что «Скальную тропу» передавали на баланс администрации в августе 2021 года уже с дефектами.