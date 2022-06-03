Жители Мангистау рассылают информацию о заражении воды холерой

Газиз Надуев на брифинге в Центре общественных коммуникаций

В аудиозаписи, распространяемой через WhatsApp, неизвестная женщина на казахском языке рассказывает о том, что в Мангистау зафиксирована вспышка холеры.



- Отправьте эту информацию всем родственникам. До Актау дошла холера. Пейте воду, предварительно прокипятив ее несколько раз. Холера приводят к смертям. Это ничто по сравнению с пандемией. Расскажи это всем, - говорится в аудиозаписи.



Газиз Надуев заявил, что рассылаемая информация является фейком.



- В 2022 году сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере в Казахстане. Местные случаи холеры не регистрируется в течение последних десяти лет. Вместе с тем, эпизодически регистрируются завозные случаи холеры. Так, в 2017 и 2018 годах были зарегистрированы по пять завозных случаев холеры от приезжих туристов и в 2019 году – четыре таких случая от казахстанских туристов, приехавших из Индии. В 2020 - 2022 годах завозных случаев холеры не зарегистрировано, - сообщил Надуев.



Главный санврач добавил, что ежегодно в эпидемический сезон в Казахстане проводят контроль за объектами внешней среды. Речь идет о реках, водоемах.



- Помимо этого, каждый год исследуется до девяти тысяч проб питьевой воды. Исследуется вода для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере, - отметил специалист.



Основные меры профилактики холеры:



- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лед, приготовленный из сырой воды;



- посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;



- фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;

- перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры);



- купаться только в бассейнах или специальных водоемах;



- при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из поездки обязательно обращаться к врачу.



Основные симптомы холеры – это диарея (зловонный стул по консистенции, как «рисовый отвар»), постоянная рвота, цианоз, мучительная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги.