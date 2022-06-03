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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 1059

Жители Мангистау рассылают информацию о заражении воды холерой

Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев прокомментировали слухи о распространении холеры. По его словам, в регионе за последние десять лет не было зафиксировано ни одного случая заражения этой инфекцией.

Газиз Надуев на брифинге в Центре общественных коммуникаций
В аудиозаписи, распространяемой через WhatsApp, неизвестная женщина на казахском языке рассказывает о том, что в Мангистау зафиксирована вспышка холеры.

- Отправьте эту информацию всем родственникам. До Актау дошла холера. Пейте воду, предварительно прокипятив ее несколько раз. Холера приводят к смертям. Это ничто по сравнению с пандемией. Расскажи это всем, - говорится в аудиозаписи.

Газиз Надуев заявил, что рассылаемая информация является фейком.

- В 2022 году сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере в Казахстане. Местные случаи холеры не регистрируется в течение последних десяти лет. Вместе с тем, эпизодически регистрируются завозные случаи холеры. Так, в 2017 и 2018 годах были зарегистрированы по пять завозных случаев холеры от приезжих туристов и в 2019 году – четыре таких случая от казахстанских туристов, приехавших из Индии. В 2020 - 2022 годах завозных случаев холеры не зарегистрировано, - сообщил Надуев.

Главный санврач добавил, что ежегодно в эпидемический сезон в Казахстане проводят контроль за объектами внешней среды. Речь идет о реках, водоемах.

- Помимо этого, каждый год исследуется до девяти тысяч проб питьевой воды. Исследуется вода для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере, - отметил специалист.

Основные меры профилактики холеры:

- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

- посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;

- фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;
- перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры);

- купаться только в бассейнах или специальных водоемах;

- при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из поездки обязательно обращаться к врачу.

Основные симптомы холеры – это диарея (зловонный стул по консистенции, как «рисовый отвар»), постоянная рвота, цианоз, мучительная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги.



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Комментарии ( 1 )

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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 17:58
А почему не найти и не привлечь эту сволочь за фейки и дезинформацию? Слабо нашим органам правопорядка найти эту дрянь?
 
 

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