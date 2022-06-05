Огненная забава: На набережной Актау развели костёр

- Сначала я подумала, что горит пластиковый осётр на набережной. Оказалось, что здесь проводят какое-то мероприятие. Вокруг много полиции, - сказала автор видео.

На кадрах видео отдыхающие на набережной 14 микрорайона около инсталляции «I love Aktau» столпились у костра. При этом дети из пакетов бросают в огонь сыпучее вещество, от чего он разгорается ещё больше.В акимате заявили, что не причастны к данному мероприятию.Известно, что 4 июня отмечается древний праздник, символизирующий конец весны и начало лета - Ярило. В этот день наряжают берёзы, поют, жгут костры, прыгают сквозь огонь.