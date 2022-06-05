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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:37

Просмотров: 1582

Огненная забава: На набережной Актау развели костёр

Видео распространяют в Сети.

Кадр видео
На кадрах видео отдыхающие на набережной 14 микрорайона около инсталляции «I love Aktau» столпились у костра. При этом дети из пакетов бросают в огонь сыпучее вещество, от чего он разгорается ещё больше.

- Сначала я подумала, что горит пластиковый осётр на набережной. Оказалось, что здесь проводят какое-то мероприятие. Вокруг много полиции, - сказала автор видео.


В акимате заявили, что не причастны к данному мероприятию.

Известно, что 4 июня отмечается древний праздник, символизирующий конец весны и начало лета - Ярило. В этот день наряжают берёзы, поют, жгут костры, прыгают сквозь огонь.






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Комментарии ( 4 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:43
В этот день не жгут костры. Перепутали с Купалой. Там совсем другие обряды проводят. Классно конечно что традиции предков почитают, но надо делать по правильному. А то сейчас у многих почему-то все древние славянские праздники это обязательно жечь костры и прыгать через них. Ну и как уже было написано нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Жаль что не смог присутствовать там(
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 12:40
Вам лишбы обосрать все!Там все меры безопасности соблюдены!
 
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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 11:37
Обычаи предков не надо забывать, но и о повышенной пожарной опасности необходимо помнить. Лето на дворе...
 
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 stalker76 (Посетители) Сегодня, 11:07
Возвращаемся в Средневековье!
 
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 uzcepilov (Посетители) Сегодня, 10:37
Дикари с дикарятами, убогие... А из детишек потом файрофилы вырастут, и будут жечь, жечь, жечь... А эти будут воспрошать - как это, откуда взялось?.. Из искры возгорелось пламя... И всё сожгло, в пепел, без остатка...
 
 

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