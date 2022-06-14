Забравшаяся во двор частного дома змея напугала жителей Актау

- Муж сразу даже не понял, что это такое. Змея подняла голову и посмотрела на него, страшно зашипела и начала извиваться. Мы очень испугались. Уже несколько дней не можем выйти из дома во двор, забросили огород, боимся, что она может укусить нас или детей. Выходим с опаской и только по срочным делам. Думали, что она уползла, но сегодня опять увидели прямо недалеко у крыльца! - рассказала жительница Актау Ангелина Саитбатталова.

Змею обнаружил хозяин дома ещё утром 11 июня во время уборки двора. Жильцы не знают, как пресмыкающееся смогло заползти к ним. Территория полностью огорожена кирпичным забором, есть только маленькая щель под воротами. Хозяйка дома предположила, что змея могла попасть во двор вместе со стройматериалами соседей.Как сообщается, перепуганные жильцы дома обратились в департамент по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники приехали, осмотрели двор и уехали спустя 15 минут, так и не обнаружив змею.