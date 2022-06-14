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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 1026

Забравшаяся во двор частного дома змея напугала жителей Актау

Жильцы частного дома Толкын-2 в 29 микрорайоне обнаружили во дворе змею не менее метра в длину. Пресмыкающееся сняли на видео.

Фото жительницы Актау
Змею обнаружил хозяин дома ещё утром 11 июня во время уборки двора. Жильцы не знают, как пресмыкающееся смогло заползти к ним. Территория полностью огорожена кирпичным забором, есть только маленькая щель под воротами. Хозяйка дома предположила, что змея могла попасть во двор вместе со стройматериалами соседей.



- Муж сразу даже не понял, что это такое. Змея подняла голову и посмотрела на него, страшно зашипела и начала извиваться. Мы очень испугались. Уже несколько дней не можем выйти из дома во двор, забросили огород, боимся, что она может укусить нас или детей. Выходим с опаской и только по срочным делам. Думали, что она уползла, но сегодня опять увидели прямо недалеко у крыльца! - рассказала жительница Актау Ангелина Саитбатталова.


Как сообщается, перепуганные жильцы дома обратились в департамент по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники приехали, осмотрели двор и уехали спустя 15 минут, так и не обнаружив змею.



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:10
ну народ ))))))))))
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 12:02
пффффф!
У меня в подъезде змеи нет нет вошкаются, а тут частный дом.....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • NataliN
 babe (Посетители) Сегодня, 11:50
Обычный уж . Не съест, точно)
 
 

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