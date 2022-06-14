Из Уфы запустят рейс в Актау

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В новый туристический сезон авиакомпания «Азимут» предлагает жителям Уфы отправиться в приморский город Актау.



Новая полетная программа из Уфы в Актау открывается с 27 июня. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам.



Перелёт будет проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100.



Продажу билетов и туров ведёт туристический оператор «ANEX Tour».