Из Уфы запустят рейс в Актау

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В новый туристический сезон авиакомпания «Азимут» предлагает жителям Уфы отправиться в приморский город Актау.
Новая полетная программа из Уфы в Актау открывается с 27 июня. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам.
Перелёт будет проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Продажу билетов и туров ведёт туристический оператор «ANEX Tour».
Новая полетная программа из Уфы в Актау открывается с 27 июня. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам.
Перелёт будет проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Продажу билетов и туров ведёт туристический оператор «ANEX Tour».
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