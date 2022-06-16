Трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Мангистауском районе

Фото ЦОК Мангистауской области

Программа «Жасыл ел» направлена на приобщение молодёжи к труду, а также на воспитание бережного отношения к природе. Помимо этого, позволяет озеленить свой населенный пункт и сократить безработицу. В Мангистауском районе в этом году по программе будут трудоустроены 150 молодых людей, включая школьников и безработную молодежь.



По словам командира районного штаба «Жасыл ел» Дастана Турашева, в течение лета участники будут помогать озеленять район, очищать его от мусора, в первую очередь возле социальных объектов, в парке и т.д.