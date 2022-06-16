«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Июня
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.17 KZT
  • €1 = 460.21 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 216

Трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Мангистауском районе

В Мангистауском районе состоялось открытие трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». В программе могут участвовать старшеклассники и студенты, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото ЦОК Мангистауской области
Программа «Жасыл ел» направлена на приобщение молодёжи к труду, а также на воспитание бережного отношения к природе. Помимо этого, позволяет озеленить свой населенный пункт и сократить безработицу. В Мангистауском районе в этом году по программе будут трудоустроены 150 молодых людей, включая школьников и безработную молодежь.

По словам командира районного штаба «Жасыл ел» Дастана Турашева, в течение лета участники будут помогать озеленять район, очищать его от мусора, в первую очередь возле социальных объектов, в парке и т.д.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика