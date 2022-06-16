Мангистау с начала года посетили почти 55 тысяч туристов

-В целом с начала года туристам оказаны услуги на 1,2 млрд тенге. Показатель вырос в 1,2 раза. Кроме того, увеличились инвестиции в отрасль. Так, по итогам 2021 года услуги по проживанию и питанию, а также развлечениям и отдыху составили 43,8 млрд тенге, а за январь-апрель 2022 года - 3,97 млрд тенге, - проинформировал Данияр Утешов.



- Таким образом, реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить приток новых туристов, обеспечить создание новых рабочих мест. Это еще приумножит налоговые отчисления и в целом даст импульс развитию не только одной отрасли туризма, но и смежных отраслей экономики, в конечном счете положительно скажется на социально-экономическом развитии Мангистауской области, - добавил Данияр Утешов.

По словам эксперта, в регионе количество мест, где останавливаются туристы, достигло 98 единиц.Специалист отметил, что в этом году есть намерение запустить 6 проектов на сумму 40 млрд тенге. А в период 2022-2025 годы на общую сумму 100 млрд тенге планируется реализация 16 проектов с созданием более тысячи рабочих мест.