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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 21:51

Просмотров: 122

Мангистау с начала года посетили почти 55 тысяч туристов

Численность туристов, остановившихся в гостиницах и других местах отдыха региона с начала 2022 года, достигла 54 575 человек. Это на 2 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления туризма Мангистауской области Данияр Утешов.

Фото взято из интернета
По словам эксперта, в регионе количество мест, где останавливаются туристы, достигло 98 единиц.

-В целом с начала года туристам оказаны услуги на 1,2 млрд тенге. Показатель вырос в 1,2 раза. Кроме того, увеличились инвестиции в отрасль. Так, по итогам 2021 года услуги по проживанию и питанию, а также развлечениям и отдыху составили 43,8 млрд тенге, а за январь-апрель 2022 года - 3,97 млрд тенге, - проинформировал Данияр Утешов.


Специалист отметил, что в этом году есть намерение запустить 6 проектов на сумму 40 млрд тенге. А в период 2022-2025 годы на общую сумму 100 млрд тенге планируется реализация 16 проектов с созданием более тысячи рабочих мест.


- Таким образом, реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить приток новых туристов, обеспечить создание новых рабочих мест. Это еще приумножит налоговые отчисления и в целом даст импульс развитию не только одной отрасли туризма, но и смежных отраслей экономики, в конечном счете положительно скажется на социально-экономическом развитии Мангистауской области, - добавил Данияр Утешов.



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