Сельчане просят построить подземный переход под строящейся автодорогой Баскудук-Мангистау



- В проекте, в соответствии с требованиями закона, предусмотрены полосы для пешеходов и дорожные знаки. А чтобы сбить пыл лихачей, на протяжении всей автомобильной дороги планируется установить камеры видеонаблюдения и скоростемеры. Что касается подземного перехода, то этот вопрос будет включен в план в ближайшее время, - заверили в управлении.

Сельчане отмечают, что буквально боятся переходить дорогу, где кроме потока машин работает еще и строительная техника. Люди опасаются за свою жизнь и считают, что избежать возможных ДТП позволит включение в план строительства дороги надземных или же подземных переходов.На вопрос жителей ответили представители Мунайлинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По словам представителей ведомства, в проекте по реконструкции и расширению автомобильной дороги Баскудук - Мангистау уделено внимание безопасности участников дорожного движения и, в первую очередь, пешеходов.