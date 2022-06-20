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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:56

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Сельчане просят построить подземный переход под строящейся автодорогой Баскудук-Мангистау

Жители Баскудука в Тelegram-канале акима области попросили построить подземный переход под строящейся 4-полосной автодорогой. Переход трассы, по словам людей, затруднен из-за интенсивного потока автомашин. Об обеспечении дорожной безопасности на указанной трассе рассказали специалисты соответствующего управления, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото взято из интернета
Сельчане отмечают, что буквально боятся переходить дорогу, где кроме потока машин работает еще и строительная техника. Люди опасаются за свою жизнь и считают, что избежать возможных ДТП позволит включение в план строительства дороги надземных или же подземных переходов.

На вопрос жителей ответили представители Мунайлинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По словам представителей ведомства, в проекте по реконструкции и расширению автомобильной дороги Баскудук - Мангистау уделено внимание безопасности участников дорожного движения и, в первую очередь, пешеходов.

- В проекте, в соответствии с требованиями закона, предусмотрены полосы для пешеходов и дорожные знаки. А чтобы сбить пыл лихачей, на протяжении всей автомобильной дороги планируется установить камеры видеонаблюдения и скоростемеры. Что касается подземного перехода, то этот вопрос будет включен в план в ближайшее время, - заверили в управлении.



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