В автоЦОНе Актау временно приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию машин

- В специализированных центрах обслуживания населения по РК временно приостановили прием на регистрацию/перерегистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений в связи с техническими неполадками интегрированной базы данных Министерства внутренних дел. Принимаются необходимые меры по восстановлению системы. Приносим извинения за временные неудобства, - уведомили в пресс-службе ЦОНа.

Сбой в системе произошёл сегодня, 20 июня. Возобновить работы обещают в кратчайшие сроки.