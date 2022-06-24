Нурдаулет Килыбай: «Если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зеленым городом»

Корреспондент Lada.kz встретился с акимом города Нурдаулетом Килыбай после публикаций серий материалов по вопросу отсутствия полива в Актау. Встреча состоялась в парке «Акбота» и продолжилась в сквере Шевченко. Градоначальник сразу обозначил: готов выделить час времени на все имеющиеся у нас вопросы.Редакция неспроста выбрала местом встречи именно парк «Акбота». Это место пытались «реанимировать» несколько лет, причем разные акимы. Но никому до сих пор так и не удалось сделать парк приятным местом для отдыха горожан и гостей Актау.Аким приехал на встречу первым, в компании с руководителем отдела внутренней политики Гульмирой Балгожаевой. К нашему прибытию в парке «Акбота» усердно работали коммунальщики, убирая территорию от сорняков и мусора.В парке запустили капельное орошение. Я считаю, что это уже большая победа. Всё сделал инвестор, из бюджета денег не выделяли. Действительно, планы были, но мы столкнулись с очень серьезной проблемой. Дело в том, что в 2017 году был подписан меморандум, согласно которому ларькам, прокатчикам, владельцам аттракционов дали возможность заработать. Условием такого сотрудничества стало то, что они должны парк привести в порядок. В итоге, они, действительно, зарабатывали, но в сам парк не вкладывались. Более того, они не пополняли государственную казну. Поэтому сейчас идут судебные разбирательства с держателями аттракционов и другими предпринимателями. Они довели парк до ужасного состояния. И это вопрос не одного дня и не одного года. Сейчас был сделан первый шаг. Я говорю о капельном орошении. Полив автоматизирован. Ежедневно насаждения поливают по несколько часов. Воду мы берем из источника в первом микрорайоне. Мы планируем также установить газоны в парке, как в Европе. Сейчас главная проблема – это судебные разбирательства. Инвестор готов приступить к работам, но люди не освобождают места. Насильно предпринимателей не выгонишь. На днях от безысходности нам пришлось отключить там свет.А кому они платят? Акимату точно не платят. Они заключают договор с держателями меморандума. Но условия не были выполнены. Пришлось подать в суд. Государство и народ пользы не получают, просто зарабатывают определенные люди.Мы и на набережной тоже свет отключали. Рейды были. Компания-инвестор готова работать с этими предпринимателями, но держатели меморандума не хотят отдавать кусок хлеба. Сейчас идет суд, первую инстанцию мы выиграли. На лицо нарушения. Если бы они добросовестно работали, мы бы иски в суды не писали.С набережной ситуация такая: раньше набережная принадлежала ГКП «Акбота». Эта компания имела право заниматься предпринимательской деятельностью и зарабатывать. Сейчас ГКП пошло на ликвидацию. Теперь мы хотим передать набережную в СПК «Каспий», чтобы они разработали единую концепцию. И чтобы упорядочили там всю коммерческую деятельность. Положа руку на сердце, надо признать, что, да, сейчас прокатчики работают незаконно. Но в то же время, они работают только летом. Зимой их на набережной нет. Насильно их убрать можно, но мы все понимаем, какая категория граждан там работает – это многодетные, одинокие мамы. Взять их и выгнать – рука не поднимается, честно говоря. Сейчас процесс передачи набережной в СПК «Каспий» идет, но нужно время. То, что люди говорят, мол там творится беспредел – я не согласен. Пару киосков работают. Я вижу в набережной другую проблему - это амфитеатр. Там мы ничего не проводим, наш минус – это то, что не хватает креатива.Если у кого-то есть идеи, пусть приходят. Вчера мы встречались с предпринимательницей. Она выдвинула идею о проведении в июле детского конкурса. Хотим сначала охватить область, потом может на республиканский уровень выйдем.: Пусть жители города предлагают варианты.Видите ли, Aktau Open Fest многим не нравился. Были разные мнения, это коллегиально обсуждалось. Может, у нас будет конкурс что-то вроде «Азия Дауысы», который проводили в Алматы. Фольклором сейчас не удивишь, но, может быть, молодежь эстрадная музыка заинтересует?После парка Акбота» мы с акимом отправились в сквер Тарасу Шевченко, где было заметно, что и здесь деревья полили перед нашим приездом. Нурдаулет Килыбай рассказал о планах и в этом парке.У нас в планах провести, как в «Акботе», капельное орошение на аллее славы (прим.редакции - 7 микрорайон у Вечного огня) и здесь, в сквере Тарасу Шевченко. Нам нужно беречь то, что осталось от старшего поколения, как зеницу ока. Посадим новые деревья. Вообще весь город нужно переводить на систему капельного орошения. Полив с помощью водовозов - это самообман.Мы взяли эту цифру не с потолка, такие данные нам дали ученые из Ботанического сада. Но опять-таки это усредненная цифра, если деревья молодые – их надо чаще поливать. Если взрослые - раз в 10 дней нужно поливать, но это минимум. Раньше деревья поливали утром, сейчас поливают чаще – вечером тоже. Нужно капельное орошение. Если не воровать, если все 840 миллионов вкладывать в город, этого достаточно, чтобы Актау стал зеленым.Почему?! Сейчас руководитель той компании-озеленителя под следствием. Материал направляется в суд, его родители были в Астане – требовали справедливости. Чисто по-человечески я себя ненавижу, потому что отбираю у детей отца, если, не дай Бог, его посадят. Последний раз, когда я с ним встречался, он мне говорил: «Нуреке, зачем ты на меня подал в суд?». Я ответил, что «тебе дали два месяца, чтобы ты вложил деньги в город». Но получилось так, что мы потом сами искали водовозы. Я часто про него думаю, он ранее возглавлял ГКП «Кала Жолдары» Сагынали Клычбаев. Но я не хочу, чтобы его посадили, чтобы дети оставались без отца, тем более, у него родители пожилые. Я его не знал, когда акимом стал. Несколько раз мы с ним встречались потом, но разговор не состоялся. Поэтому пришлось подключать антимонопольный комитет, и в итоге были выявлены незаконные моменты.А вам не жалко? Конечно, если закон считает, что он должен сидеть в тюрьме, то да. Но в глубине души я бы не хотел, чтобы он был в тюрьме.Естественно, да, я так считаю.Я вам честно скажу, что за этим предприятием есть крупный бизнесмен по имени Исман. Фамилию его я не помню, но он занимается продажей моторных масел. Он решил вложиться в город, чтобы Актау стал зеленым городом. Уже вложено порядка 200 миллионов тенге.Поверьте, 31 декабря мы встретимся и отчитаемся по каждой строчке бюджета, я уверяю вас.Если бы компания была пустышкой, как бы в нее вкладывали 200 миллионов тенге? Мы увидим результаты, когда в городе будут водовозы. Будут многофункциональные водовозы, не такие, как сейчас, работающие с помощью шлангов. А такие, что будет с их помощью и дальний полив. Еще вы, наверное, начнете верить, когда запустят систему капельного орошения. Все будет автоматизировано, по таймеру будет полив. Через месяц давайте еще увидимся с вами, и вы увидите результаты. Я не знаю, является ли компания дочерней, но то, что инвестор - это учредитель, я знаю.Принцип ГЧП (прим.редакции - государственно-частного партнерства) длится полгода. Проверяется финансовая состоятельность компании. В состав комиссии входят представители госорганов. Компании проходят фильтрацию. Выбирают лучших из лучших. Это очень долгий процесс, и он начался с нового года. Сейчас мы хотим по ГЧП установить камеры «Сергек», хотим по городу обновить освещение, заменить старые советские тусклые лампочки на светодиод.Может к счастью, но после январских событий тюльпанов больше нет. Вообще мы хотели сделать на их месте экран с бегущей строкой. Я предлагал сделать эскиз, но аксакалы написали, что тогда мы закроем панораму с видом на памятник Курмангазы. Решено было на этом месте просто посадить розы, будут также карликовые туи.Это большая проблема, и почему-то массово происходит в нашей области, даже в соседнем Атырау такого нет. Хотя мы раньше были одной областью и в целом по менталитету похожи. Я не знаю, почему актауские подростки склонны к вандализму. Хоть 100 камер поставь, все равно все могут разрушить. Даже систему капельного орошения – трубы портят. Недавно были поставлены качели, а там основа, как аркан. Знакомый рассказывал, что парень зачем-то их резал. Вопрос – зачем?! На моих глазах молодые девушки и парни тянули сосульки на звездном небе. В итоге мы их просто убрали.Это сложный вопрос. Те же самые митинги почему именно в Мангистау проводят? В Атырау, Кызылорде, Актюбинске тоже есть нефть, но там не митингуют. Вот на днях к нам приезжали инвесторы из Тольятти. Выходим, а перед зданием акимата люди стоят. Честно, мне было стыдно.Я не знаю, почему наш регион склонен к митингам, может, не хватает идеологии. Или оттого, что мы находимся на полуострове.Во-первых, это туристы, а каждый турист - это инвестор. Это был первый международный рейс в наш город, 63 человека прибыло. Я вот сам захотел их встретить - это моя личная инициатива, потому что каждый турист оставляет минимум по тысяче долларов. Почему бы их не встретить, тем более, что речь шла о туристах, а не просто о тех, кто приехал по личным делам. У них была отличная реакция. Потом писали, что мэр города их встречал.Два года пролетели как два дня. Еще до того, как я стал акимом, я думал, а почему жители Актау не заслуживают нормальных автобусов. Вы же помните, раньше были «ПАЗики», в которых было зимой холодно, а летом жарко. А 30 июня мы запускаем второй маршрут, поэтому можно констатировать, что весь автобусный парк обновлен на 100 процентов. Но надо еще изменить маршрут автобусов. Что касается проблемы с водой... Мы начали строительство нового завода. Пока мы не модернизуем «МАЭК», проблема не решится. Дома строятся, город растет. Наша вина в том, что мы не можем обеспечить инженерными сетями, водой, теплом. Я в прошлом году анонсировал строительство завода. Мы ждем оборудование из Ирана. Его должны были доставить еще два месяца назад. Но, когда на пароме грузили вторую часть оборудования, трос оторвался. Пришлось все переделывать, заказывать запчасти из Америки, Европы. В следующее лето проблем с водой не будет. Также мы планируем строительство двух котельных в 18 микрорайоне и модульные котельные в 35 микрорайоне. Но это решение локальное, нужно строить большие городские котельные. Для кого-то будет смешно, но я сильно радовался, когда мы запустили «маяк» в 4 микрорайоне. Сам себя хвалить не хочу.Мы сделали анализ, начиная с 2005 года, и видим, что раньше люди потребляли 20 процентов питьевой воды, а 80 процентов - технической, а сейчас все наоборот - многие перешли на питьевую воду. Во-вторых, потребность питьевой воды составляет 67 тысяч кубов, а «МАЭК» осиливает 52 тысячи. Когда в море теплеет вода – агрегаты не успевают охлаждать воду. Другая причина в том, что одни дома с насосом, а другие – без. Но это не основная причина. Нужно модернизовать «МАЭК», опреснительный завод, кроме морской воды у нас других источников воды нет. И этот вопрос сейчас первостепенный для нас.