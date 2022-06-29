Хищение более 637 миллионов тенге в коммунальном предприятии Жанаозена выявила прокуратура

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Прокуратурой Жанаозена проведена проверка соблюдения законности расходования бюджетных средств за 2019-2021 гг. и истекший период текущего года.



По результатам проверки выявлены факты хищения должностными лицами коммунального предприятия бюджетных средств на сумму свыше 637 млн тенге.



По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2) части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время уголовное дело находится в производстве специальных прокуроров области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.



Примечание

Статья 189 УК РК. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен Законом РК от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно – наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере– наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

