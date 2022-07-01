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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 12

Нурлыбек Айжарыков назначен заместителем начальника ДЧС Мангистау

На должность заместителя начальника ДЧС Мангистауской области назначен подполковник Айжарыков Нурлыбек Узбекович. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото ДЧС Мангистауской области
Сегодня, 1 июля 2022 года, испольняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подполковник гражданской защиты Жанабаев Нурлан представил личному составу своего заместителя - Нурлыбека Айжарыкова.

Нурлыбек Айжарыков родился 25 июля 1980 года в Актобинской области. В 2002 году закончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова
В 2007 году получил диплом Казахского гуманитарно-юридического университета, а в 2019 году - диплом Академии гражданской защиты МЧС России.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году с должности начальника караула Актюбинской области.

В период с 2006 по 2015 годы занимал различные должности по линии гражданской защиты. В 2015 году возглавил Управление гражданской обороны ДЧС Актюбинской области.



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