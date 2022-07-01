На завершение ремонта улиц Жанаозена нужно 79 миллионов тенге

- На завершение среднего ремонта улиц необходимо еще 79,73 миллиона тенге. По данным областного управления экономики, ожидается выделение дополнительных средств из бюджета. Как только деньги будут, ремонт сразу же продолжится, - проинформировали в акимате Жанаозена.

- Это требует определенного времени. С целью его экономии решили провести средний ремонт (асфальтовое покрытие толщиной 5 см), на конкурсной основе определен подрядчик и в настоящее время ожидается выделение соответствующих средств, - прокомментировали в акимате Жанаозена.



Жителей Жанаозена интересовало, будет ли продолжен ремонт тех дорог, которые уже начали приводить в нормативное состояние через госзаказ. В частности, речь шла о среднем ремонте улиц Г. Айдарова, Г. Курмангалиева, Б. Калиева и Ж. Калдыгараева, а также микрорайона «Арай».Как проинформировали в акимате Жанаозена, по результатам конкурса, проведенного через портал государственных закупок на средний ремонт указанных улиц, в ноябре 2021 года с ТОО «СФ Ынта» были заключены 59 договоров. Тогда были выделены 445 миллионов тенге.Там пояснили, что для проведения капитального ремонта вышеуказанных улиц необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию и провести экспертизу.