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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:37

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На завершение ремонта улиц Жанаозена нужно 79 миллионов тенге

Ремонтные работы на улицах Жанаозена, начатые в конце 2021 года, будут продолжены по мере выделения средств. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

Фото взято из интернета
Жителей Жанаозена интересовало, будет ли продолжен ремонт тех дорог, которые уже начали приводить в нормативное состояние через госзаказ. В частности, речь шла о среднем ремонте улиц Г. Айдарова, Г. Курмангалиева, Б. Калиева и Ж. Калдыгараева, а также микрорайона «Арай».

Как проинформировали в акимате Жанаозена, по результатам конкурса, проведенного через портал государственных закупок на средний ремонт указанных улиц, в ноябре 2021 года с ТОО «СФ Ынта» были заключены 59 договоров. Тогда были выделены 445 миллионов тенге.

- На завершение среднего ремонта улиц необходимо еще 79,73 миллиона тенге. По данным областного управления экономики, ожидается выделение дополнительных средств из бюджета. Как только деньги будут, ремонт сразу же продолжится, - проинформировали в акимате Жанаозена.


Там пояснили, что для проведения капитального ремонта вышеуказанных улиц необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию и провести экспертизу.

- Это требует определенного времени. С целью его экономии решили провести средний ремонт (асфальтовое покрытие толщиной 5 см), на конкурсной основе определен подрядчик и в настоящее время ожидается выделение соответствующих средств, - прокомментировали в акимате Жанаозена.



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