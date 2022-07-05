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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 523

В Актау родилась вторая тройня с начала года

В последних числах июня в областном перинатальном центре (ОПЦ) «Мать и дитя» родилась тройня – вторая в этом году. Многодетная Амангуль Тасыбекова в очередной раз стала мамой мальчика и двух девочек. Детей назвали Нурым, Гулим и Айым. Об этом рассказали врачи центра.

новорожденные с родителями и медперсоналом
Сегодня, 5 июля, после курса необходимого выхаживания новорожденных, маму с детьми выписали домой. Как отмечают сотрудники центра «Мать и дитя», это вторая тройня, которая родилась в этом году.

Со слов Амангуль Тасыбековой, это ее четвертые роды.

- Когда мы узнали о том, что будет тройня, приятно удивились, так как со стороны супруга имеется наследственная предрасположенность. Дома моих малышей ждут братья и сестра, всего в семье семеро детей. В период беременности и родов я чувствовала себя хорошо. Роды прошли без осложнений благодаря оперирующему врачу Назгуль Жумабаевне. Хочу сказать ей большое спасибо. Медсестры помогали все это время, приходили и в 3, и в 4 ночи. Мы находились под наблюдением заведующего отделением, также хочу выразить и ей благодарность. Я очень счастлива. Сегодня мы выписываемся домой, - рассказала Амангуль Тасыбекова.

Как сказала Гулзада Сарбалаева, заведующая отделением ОПЦ, малыши появились путем операции Кесарева сечения.

- Мама родила на сроке 33 недели. Девочка родилась первой весом – 2,280 кг, вторым появился мальчик весом 2,250 кг и третьей снова девочка с весом 1,880 кг. На сегодня состояние детей и матери удовлетворительное, - поделилась врач.

С начала года в областном перинатальной центре родились 4 319 малышей, из них 85 - это двойни, две - тройни.



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