В Актау родилась вторая тройня с начала года

новорожденные с родителями и медперсоналом

Сегодня, 5 июля, после курса необходимого выхаживания новорожденных, маму с детьми выписали домой. Как отмечают сотрудники центра «Мать и дитя», это вторая тройня, которая родилась в этом году.



Со слов Амангуль Тасыбековой, это ее четвертые роды.



- Когда мы узнали о том, что будет тройня, приятно удивились, так как со стороны супруга имеется наследственная предрасположенность. Дома моих малышей ждут братья и сестра, всего в семье семеро детей. В период беременности и родов я чувствовала себя хорошо. Роды прошли без осложнений благодаря оперирующему врачу Назгуль Жумабаевне. Хочу сказать ей большое спасибо. Медсестры помогали все это время, приходили и в 3, и в 4 ночи. Мы находились под наблюдением заведующего отделением, также хочу выразить и ей благодарность. Я очень счастлива. Сегодня мы выписываемся домой, - рассказала Амангуль Тасыбекова.



Как сказала Гулзада Сарбалаева, заведующая отделением ОПЦ, малыши появились путем операции Кесарева сечения.



- Мама родила на сроке 33 недели. Девочка родилась первой весом – 2,280 кг, вторым появился мальчик весом 2,250 кг и третьей снова девочка с весом 1,880 кг. На сегодня состояние детей и матери удовлетворительное, - поделилась врач.



С начала года в областном перинатальной центре родились 4 319 малышей, из них 85 - это двойни, две - тройни.