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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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В Мангистау увеличилось количество больных онкологией

С начала года в регионе зарегистрирован 491 человек, у которого были выявлены онкологические заболевания. Об увеличении количества пациентов на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Мангистауского областного онкологического диспансера Нурлан Жариев.

Фото ЦОК Мангистауской области
С начала года в Мангистау зарегистрирован 491 больной онкологическими заболеваниями, показатель вырос на 11,4 процента по сравнению с прошлым годом. По словам Нурлана Жариева, в регионе снизилась смертность от онкологии. В этом году по этой причине умерло 150 человек, в то время как в прошлом году от этой болезни скончались 190 жителей области.

В настоящее время у каждого четвёртого больного онкологией заболевание выявляется на ранней стадии. Это, в свою очередь, способствует продлению жизни пациентов. Доктор отметил, что динамика роста больных, живущих пять и более лет, составляет 5-6 процентов, что является одним из лучших показателей по стране.

- Вместе с тем, количество лиц, у которых выявлены I, II стадии онкологических заболеваний, с начала года составило 263. В прошлом году было 228. Показатель растёт. Тем не менее, количество больных, выявленных на IV стадии, снижается, - сказал Нурлан Жариев.


С начала года скрининговое обследование на рак молочной железы в нашем регионе прошли 16 525 человек, на рак шейки матки - 19 548 жительниц региона.

По словам Нурлана Жариева, строительство онкодиспансера в регионе завершено. В настоящее время в учреждении работают более 40 врачей, из них 23 высококвалифицированных специалиста, которые приехали в Мангистау из разных регионов страны. Из них два доктора медицинских наук, четыре кандидата медицинских наук. Также 11 врачей обучаются в резидентуре и совершенствуют свои знания.

- С начала текущего года в радиологическом отделении пролечено 173 пациента. В настоящее время получают лечение 33 пациента. В хирургическом отделении прооперировано 169 больных, - сказал Нурлан Жариев.



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