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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 21:04

Просмотров: 751

Лей - не жалей: Пустая трата воды вместо полива в Актау возмутила горожан

Горожане пожаловались на открытый кран водопровода в сквере, расположенном за домом №17 в 12 микрорайоне, которые вместо деревьев поливал землю и сорняки. По словам горожан, такое происходит не впервые, сообщает корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Корреспондент Lada.kz. сняла на видео в полдень 15 июля открытый кран для полива зелёных насаждений, из которого вода утекала в никуда. При этом вентиль на кране был частично сломан, но закрыть его, хоть и с трудом, но всё-таки удалось. Свидетели инцидента возмутились таким расточительством, учитывая имеющийся дефицит воды в городе.

- Это же просто кощунство! В городе засуха, воды не хватает, а у нас сорняки и землю голую поливают, при этом деревья и цветы, бедные, загибаются рядом от жажды. Я такое уже не впервые замечаю. Ладно, если бы вода там фонтаном била и поливала все деревья, так нет же, она деревья, наоборот, огибает, а земля там аж трескается. Зато сорняки цветут и радуются. Мы когда проходим и видим открытые краны, сразу их закрываем, конечно, но это же не дело! - возмутились горожане.



Видео автора


Как рассказал главный специалист отдела ЖКХ актауского городского акимата Ернар Тулесинов, часто виновниками таких инцидентов становятся дети, а иногда взрослые, которые открывают краны для развлечения и оставляют. Ернар Тулесинов призвал горожан бережно относиться к ресурсам и природе.

- Комиссионная проверка показала что во многих случаях краники открывают дети для развлечения, иногда взрослые открывают, чтобы руки помыть и оставляют открытыми. Ещё они прыгают на трубопроводы, и такие моменты приводят к отклонению графика, и, к сожалению, вандализм никто не отменял. Мы неоднократно обращались в прокуратуру с заявлениями о поломке труб, поливочного оборудования и незаконного спила деревьев. Просим жителей нашего города соблюдать порядок и бережно относиться к родному городу, - прокомментировал специалист.


Помимо этого, жители заметили, как недалеко от места происшествия лежали пробитые поливочные шланги, которые также орошали плитку и землю, вместо зелёных насаждений.


Видео автора.




- Как замечательно у нас поливом занимаются, просто мастера, каких во всём мире не сыскать! И вот непонятно, они на что надеются? Что вдруг из плитки вырастут каменные цветы или что? Тут шланги пробиты, вон, все кусты и деревья завяли, зато камушки да сорняки политы. И ладно если бы только это единичный случай был, так нет же, постоянно такое происходит! - высказались жители города.


Ернар Тулесинов заверил, что на место прорыва шланга уже направили специалистов, и поломка в ближайшее время будет устранена. Он выразил благодарность актаусцам за предоставленную информацию.


-Такие моменты иногда случаются. При возникновении порыва поливочного трубопровода стараемся в тот же час устранить дефект. Мы тоже переживаем, что из-за жары трудно становится деревьям! Спасибо, что отправили нам видео и не остались равнодушными, - рассказал эксперт.



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Комментарии ( 1 )

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БО (Посетители) Вчера, 21:26
На Ынтымаке тоже самое происходит. Уже понятно все понятно с новыми озеленителями. Засушат остатки зелени. Еще и на 5 лет они пришли . Налицо халатность и безответственность .

Зато миллиарды денег выделяются . Кто нибудь с акимата контролирует это все ???
 
 

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