Пассажиры рейса Шымкент-Актау почти на сутки застряли в аэропорту

- Все устали морально и физически. Мы почти на сутки застряли здесь, - говорят пассажиры.

- При задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребёнка, прохладительные напитки при ожидании рейса два часа, горячее питание при ожидании четыре часа (далее каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт, - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

По словам пассажиров рейса Шымкент-Актау авиакомпании «FlyArystan», изначально вылет был назначен 15 июля в 20:10. Вскоре его уже назначили на 02:50. Из-за технических причин рейс снова перенесли на 05:00.По прибытии в аэропорт сообщили об отмене рейса, и якобы они ничем не могут помочь.Из 171 пассажира 70 человек сдали билеты обратно.Люди начали выражать своё недовольство. На место прибыли стражи порядка. Никаких действий, по словам пассажиров, полиция не принимала.Корреспонденту Lada.kz в пресс-службе «FlyArystan» сообщили, что по данному вопросу нужно направить официальный запрос.С пассажирами всё же встретились представители авиакомпании. Они предоставили им талоны на еду на сумму 1800 тенге, а также места в гостинице.Как сообщили представители «FlyArystan», рейс Шымкент-Актау назначен на 23:50 (время Шымкента).Из-за многочисленных жалоб пассажиров по фактам задержек рейсов авиакомпаний «Air Astana» и «FlyArystan» Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут соответствующее расследование.