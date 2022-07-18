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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 20:45

Просмотров: 714

Житель Актау возмутился работой сall-центра скорой помощи

Житель Актау сообщил, что его жене стало плохо и он пытался вызвать скорую помощь. Но в экстренной службе длительное время не поднимали трубку.

Фото из открытого источника
Житель рассказал, что дозвониться до станции скорой неотложной медицинской помощи пытался неоднократно на протяжении нескольких часов, но трубку в учреждении никто не поднял. Инцидент, по словам мужчины, произошел 15 июня.

- Несколько дней назад моя жена заболела. У неё был озноб, температура 39 градусов, слабость, но дозвониться до скорой помощи не получилось. Прочитал, что в 2020 году номер сall-центра скорой помощи обновили. Я раз 10-15 звонил на этот новый номер 31-75-55 и на старый (103) тоже в течение нескольких часов, начиная с 6 утра, они просто не поднимали трубку телефона. В Актау лучше не болеть, – жалуется житель Актау.

Редакция обратилась за комментарием в скорую помощь с просьбой разъяснить график работы и действующие контакты сall-центра, и ожидает ответа.



Видео жителя города Актау



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Комментарии ( 1 )

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cat (Посетители) Вчера, 23:51
Наверное, если каждый подобный случай будет зафиксирован на видео и аудио, а потом это, как доказательство, рассмотрят соответствующие органы.....Вот только, когда твой близкий человек нуждается в срочной помощи, а ты мечешься, чтобы хоть как-то облегчить его состояние, думать о подобных вещах, ещё не каждый и додумается. В любом случае, хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос. А ещё точно знать - по какому телефону помощь будет ТОЧНО оказана.
 
 

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