Житель Актау возмутился работой сall-центра скорой помощи





Видео жителя города Актау

Житель рассказал, что дозвониться до станции скорой неотложной медицинской помощи пытался неоднократно на протяжении нескольких часов, но трубку в учреждении никто не поднял. Инцидент, по словам мужчины, произошел 15 июня.- Несколько дней назад моя жена заболела. У неё был озноб, температура 39 градусов, слабость, но дозвониться до скорой помощи не получилось. Прочитал, что в 2020 году номер сall-центра скорой помощи обновили. Я раз 10-15 звонил на этот новый номер 31-75-55 и на старый (103) тоже в течение нескольких часов, начиная с 6 утра, они просто не поднимали трубку телефона. В Актау лучше не болеть, – жалуется житель Актау.Редакция обратилась за комментарием в скорую помощь с просьбой разъяснить график работы и действующие контакты сall-центра, и ожидает ответа.