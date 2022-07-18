Работой миграционной службы возмутились жители Актау

Кадр видео с места происшествия
Фото очевидцев
Как утверждают посетители, специалист, выдающий талоны электронной очереди, намеренно сдерживал количество обращений.
Видео очевидцев
- Перед ресепшеном скопилось уже более 50 человек, а их специалист намеренно держал очередь, якобы только шесть человек пришли, чтобы в электронной системе работа департамента выглядела, как успешно работающая. Хотя, на самом деле все очень медленно и нерасторопно, - говорит автор видео.
Видео очевидцев
Оставьте свой комментарий первым.