В Мангистау с начала 2022 года утонули семь человек

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С начала 2022 года в Мангистауской области спасли 38 человек, из них девять несовершеннолетних. Стоит отметить, что это на 64 процента больше, чем в прошлом году. Только в период с 15 по 16 июля спасено 11 человек



- В период купального сезона проведён комплекс организационных подготовительных мероприятий, направленных на минимизацию травматизма и гибели людей на водоёмах. Кроме того записана профилактическая аудиозапись, которая ежедневно включается в местном радиоэфире, - сказал Бектас Муратов.



Бектас Муратов отметил, что в мечетях области имамы во время пятничных молитв разъясняют требования по безопасности на водоёмах.



- Стоит отметить, что совместно с полицией и воинской частью номер 66/56 национальной гвардии РК в местах, где купание запрещено, ежедневно проводятся рейды и патрулирования. Видеоролики про безопасность на воде транслируются на LED-мониторах в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, - подчеркнул старший лейтенант.