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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:34

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Дефекты покрытия выявлены на дорогах областного значения в Мангистау

В первом полугодии 2022 года на автомобильных дорогах местного значения экспертами было выявлено более 10 различных дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала республиканского государственного предприятия «Национальный центр качества дорожных активов».

Фото предоставлено пресс-службой предприятия
Как рассказали в ведомстве, с начала 2022 года экспертами филиала республиканского государственного предприятия «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Мангистауской области проведено 39 контрольных рейдов на автомобильных дорогах местного значения.

Дефекты покрытия выявлены на дорогах областного значения в Мангистау


В результате было отобрано более 570 проб, их состав изучен в лаборатории. Из них десять процентов не соответствовали требованиям технических нормативов. Помимо этого выявлено более десяти различных дефектов.

Дефекты покрытия выявлены на дорогах областного значения в Мангистау


К примеру, результаты выездных мероприятий, проведённых в Мангистауском районе, и вовсе не удовлетворительны.

- В частности, на 49-85 километрах автодороги «Шетпе-Кызан» (участок «Тасмурын-Мастек»), где ведутся работы по реконструкции, обнаружена колейность. Были обнаружены выбоины и трещины асфальто-бетонного покрытия. Есть места, где разрушились обочина и откос. На этом участке работает подрядчик «Altynzhol group». Все дефекты указали в служебном письме, которое отослали в частную компанию, - говорят эксперты.



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