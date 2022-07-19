Дефекты покрытия выявлены на дорогах областного значения в Мангистау





- В частности, на 49-85 километрах автодороги «Шетпе-Кызан» (участок «Тасмурын-Мастек»), где ведутся работы по реконструкции, обнаружена колейность. Были обнаружены выбоины и трещины асфальто-бетонного покрытия. Есть места, где разрушились обочина и откос. На этом участке работает подрядчик «Altynzhol group». Все дефекты указали в служебном письме, которое отослали в частную компанию, - говорят эксперты.

Как рассказали в ведомстве, с начала 2022 года экспертами филиала республиканского государственного предприятия «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Мангистауской области проведено 39 контрольных рейдов на автомобильных дорогах местного значения.В результате было отобрано более 570 проб, их состав изучен в лаборатории. Из них десять процентов не соответствовали требованиям технических нормативов. Помимо этого выявлено более десяти различных дефектов.К примеру, результаты выездных мероприятий, проведённых в Мангистауском районе, и вовсе не удовлетворительны.