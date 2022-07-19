Пассажиры поезда Мангистау - Актобе пожаловались на невыносимые условия в вагоне

Пассажирка пожаловалась на устаревшие вагоны поезда, следующего по маршруту Мангистау - Актобе.- Условия ужасные, кондиционера нет, окна открываются не все, антисанитария, холодильниками не оснащены вагоны. Хозяева состава, вы возите людей, а не скот. На дворе 21 век, будьте человечны, создайте людям условия. Сутки ехать в ужасных условиях. Здесь столько детей и взрослых, которые не могут позволить себе летать на самолётах, - рассказала пассажирка.