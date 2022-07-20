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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 130

В Мангистау бесплатное обучение специалистов реабилитологов проводят эксперты из Атырау

Общественный фонд «БолашакК» из Атырауской области с 18 по 22 июля проводит в Мангистау бесплатное обучение специалистов в области нейрореабилитации. Об этом сообщили представители организации.

Фото предоставлено организацией
Команда реабилитационного центра «БолашакК» с 18 по 22 июля проводит на базе Мангистауской областной многопрофильной больницы обучение по направлению нейрореабилитации.

В Мангистау бесплатное обучение специалистов реабилитологов проводят эксперты из Атырау


- Не все практикующие специалисты могут позволить себе обучение в отрыве от дома, от работы, тратя при этом средства на дорогу, проживание и пропитание. А наш фонд с радостью предоставляет такую возможность коллегам из Мангистау. Мы имеем двадцатилетний опыт работы в реабилитологии, и уже восемь лет подготавливаем специалистов в этой области, - рассказали представители фонда


Курсы помогут повысить свою квалификацию, совершенствовать знания и навыки специалистов по реабилитации. Помимо этого, эксперты расскажут тонкости кинезиотерапии и педагогической коррекции, включая диагностику двигательных и когнитивных нарушений.

В Мангистау бесплатное обучение специалистов реабилитологов проводят эксперты из Атырау


В составе тренеров по физической реабилитации: практикующие кинезиотерапевты, инструкторы лечебной физической культуры (ЛФК), тренеры по коррекции речи, поведения, навыков, а также практикующие дефектологи-логопеды.

На курсы приглашаются инструкторы ЛФК, кинезиотерапевты, специалисты по массажу, логопеды, дефектологи и психологи, помимо них социальные работники реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации городских и районных медицинских учреждений и коррекционных кабинетов. Ещё могут обучиться специалисты психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), центров развития Мангистауской области - городов Актау, Жанаозен и районных центров.



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