В Мангистау бесплатное обучение специалистов реабилитологов проводят эксперты из Атырау

- Не все практикующие специалисты могут позволить себе обучение в отрыве от дома, от работы, тратя при этом средства на дорогу, проживание и пропитание. А наш фонд с радостью предоставляет такую возможность коллегам из Мангистау. Мы имеем двадцатилетний опыт работы в реабилитологии, и уже восемь лет подготавливаем специалистов в этой области, - рассказали представители фонда

Команда реабилитационного центра «БолашакК» с 18 по 22 июля проводит на базе Мангистауской областной многопрофильной больницы обучение по направлению нейрореабилитации.Курсы помогут повысить свою квалификацию, совершенствовать знания и навыки специалистов по реабилитации. Помимо этого, эксперты расскажут тонкости кинезиотерапии и педагогической коррекции, включая диагностику двигательных и когнитивных нарушений.В составе тренеров по физической реабилитации: практикующие кинезиотерапевты, инструкторы лечебной физической культуры (ЛФК), тренеры по коррекции речи, поведения, навыков, а также практикующие дефектологи-логопеды.На курсы приглашаются инструкторы ЛФК, кинезиотерапевты, специалисты по массажу, логопеды, дефектологи и психологи, помимо них социальные работники реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации городских и районных медицинских учреждений и коррекционных кабинетов. Ещё могут обучиться специалисты психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), центров развития Мангистауской области - городов Актау, Жанаозен и районных центров.