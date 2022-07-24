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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 1038

Вонь, мухи и собаки: Отгородить от домов загоны для скота попросили жители пригорода Актау

Жители неоднократно обращались к акиму села Умирзак с просьбой убрать чужие загоны для скота от их домов. В городском акимате встали на защиту владельцев скота.

Фото жителей села Умирзак
По словам сельчан, коровники расположены незаконно, против всех норм и правил.

- Ужасная вонь, мухи и разгуливающие без присмотра животные, охраняемые собаками - это прямая угроза населению села Умирзак, живущему в своих домах уже третье поколение, - обратилась от лица сельчан одна из жительниц.


Вонь, мухи и собаки: Отгородить от домов загоны для скота попросили жители пригорода Актау


Чиновники отметили, поскольку Умирзак имеет статус села, то согласно нормам действующего законодательства содержание скота не запрещается.

- Тем не менее в целях решения сложившейся ситуации с владельцами крупного рогатого скота проводятся разъяснительные работы о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с животными и местами их содержания. В отношении владельцев крупного рогатого скота, осуществляющих неконтролируемые нахождения в общественных местах направлены уведомления о необходимости соблюдения требований, предусмотренных решением Мангистауского областного маслихата от 21 мая 2015 года «Об утверждении Правил содержания животных на территории города Актау села Умирзак». В противном случае в отношении нарушителей будут приняты меры административного характера, - сообщили в городском акимате.



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Комментарии ( 1 )

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  • Purins
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 12:05
А ещё этот скот свободно разгуливает по шоссе и по красной велодорожке до канала Умирзак. Всю велодорожку загадили! Мало того, что водители транспортных средств выкидыаают на велодорожку бутылки из-под напитков, так ещё и скот гадит!Велодорожка в стекле и навозе!
 
 

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