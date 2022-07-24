Вонь, мухи и собаки: Отгородить от домов загоны для скота попросили жители пригорода Актау

- Ужасная вонь, мухи и разгуливающие без присмотра животные, охраняемые собаками - это прямая угроза населению села Умирзак, живущему в своих домах уже третье поколение, - обратилась от лица сельчан одна из жительниц.

- Тем не менее в целях решения сложившейся ситуации с владельцами крупного рогатого скота проводятся разъяснительные работы о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с животными и местами их содержания. В отношении владельцев крупного рогатого скота, осуществляющих неконтролируемые нахождения в общественных местах направлены уведомления о необходимости соблюдения требований, предусмотренных решением Мангистауского областного маслихата от 21 мая 2015 года «Об утверждении Правил содержания животных на территории города Актау села Умирзак». В противном случае в отношении нарушителей будут приняты меры административного характера, - сообщили в городском акимате.

По словам сельчан, коровники расположены незаконно, против всех норм и правил.Чиновники отметили, поскольку Умирзак имеет статус села, то согласно нормам действующего законодательства содержание скота не запрещается.