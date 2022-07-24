«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 483.88 KZT
  • €1 = 491.57 KZT
  • 1 RUB = 8.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:26

Просмотров: 1456

На набережной Актау вновь разгромили балясины

Только что восстановленные балясины снова разрушили.

Фото жителей 14 микрорайона
Балясины как будто выбили целенаправленно тяжёлым громоздким предметом.

На набережной Актау вновь разгромили балясины


На набережной Актау вновь разгромили балясины


- Почему не функционируют видеокамеры? Кто отвечает за их работу? Найти и оштрафовать вандалов! Непонятно, чем занимаются полицейские, ведь их пост находится неподалеку здесь же на набережной, - возмущены жители 14 микрорайона.


Напомним, чиновники сообщали вчера, 23 июля, что неизвестные разрушили 13-метровый участок с балясинами. Подрядная организация провела восстановительные работы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • rastolkuy
  • ak12
 Банкир (Посетители) Вчера, 23:39
а где штатный отмазкопридумыватель???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • kolu411
  • Банкир
  • axel070
  • rastolkuy
  • ak12
 Jack (Посетители) Вчера, 23:02
Сейчас объявят что нужно будет закупить еще камер на пару миллиардов...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Кинст
  • Ну Ну
  • kolu411
  • Банкир
  • bake
  • axel070
  • rastolkuy
 ak12 (Посетители) Вчера, 22:52
Кинст,
Возникает подозрение что, и вандалы, и полицейские, в доле с подрядной организацией которая, за немалые деньги восстанавливает все это.Почему они там не дежурят, раз уж камеры неработают?В городе полицейских больше чем тараканов, возле мусорки.Если их поставить через каждые 2 метра будет цепочка от Самала до Риксоса.Хоть какая нибудь польза будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • синдбад
  • ak12
  • Jack
  • kolu411
  • Банкир
  • axel070
  • rastolkuy
 Кинст (Посетители) Вчера, 21:59
Что и требовалось доказать... Суток не прошло... Поражает полное бездействие правоохранительных органов и контролирующих госорганов...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика