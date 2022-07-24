На набережной Актау вновь разгромили балясины

- Почему не функционируют видеокамеры? Кто отвечает за их работу? Найти и оштрафовать вандалов! Непонятно, чем занимаются полицейские, ведь их пост находится неподалеку здесь же на набережной, - возмущены жители 14 микрорайона.

Балясины как будто выбили целенаправленно тяжёлым громоздким предметом.Напомним, чиновники сообщали вчера, 23 июля, что неизвестные разрушили 13-метровый участок с балясинами. Подрядная организация провела восстановительные работы.