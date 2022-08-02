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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 667

Ищем хозяина трубы! Проблему подтопления гаражей не могут решить в Актау

Уже целый месяц не решается проблема затопления гаражей в Актау, сообщили члены гаражного общества.

фото пользователя Лада.kz
В редакцию пожаловались члены гаражного общества «Чайка». По их словам, они неоднократно обращались в аварийные службы и акимат с просьбой починить трубу водоснабжения. Трубопровод прорвало еще месяц назад. В результате были подтоплены подвалы гаражей, уровень воды достигает 50-70 см.

- Председатель общества звонил на МАЭК. Ему ответили, вроде бы устранили утечку, хотя на самом деле как вода текла, так и течёт по сей день. Даже ещё больше увеличился напор. Я уже пригонял 4 раза вакуумную машину для откачки воды, но все бесполезно. Обращались неоднократно в аварийную службу, в ЖКХ, в ТВС. Написал заявление в акимат. Никаких мер никто не принимает. Что делать?, - возмутились члены общества.

Ищем хозяина трубы! Проблему подтопления гаражей не могут решить в Актау

Фото с места происшествия.


В городском отделе жилищной инспекции и жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что данный вопрос не в их компетенции. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» уточнили, порыв трубы произошел не на их сети. Следовательно, за произошедшее несет ответственность ТОО «МАЭК-Казатомпром». Редакция продолжает поиски организации, в ведении которой находится данный участок протекающей трубы.



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Комментарии ( 1 )

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 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 16:02
Несколько больших отверстий в этой трубе - и увидите: трубу заменят.
Всё в ваших руках.
 
 

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