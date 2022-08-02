Ищем хозяина трубы! Проблему подтопления гаражей не могут решить в Актау

Фото с места происшествия.

В редакцию пожаловались члены гаражного общества «Чайка». По их словам, они неоднократно обращались в аварийные службы и акимат с просьбой починить трубу водоснабжения. Трубопровод прорвало еще месяц назад. В результате были подтоплены подвалы гаражей, уровень воды достигает 50-70 см.- Председатель общества звонил на МАЭК. Ему ответили, вроде бы устранили утечку, хотя на самом деле как вода текла, так и течёт по сей день. Даже ещё больше увеличился напор. Я уже пригонял 4 раза вакуумную машину для откачки воды, но все бесполезно. Обращались неоднократно в аварийную службу, в ЖКХ, в ТВС. Написал заявление в акимат. Никаких мер никто не принимает. Что делать?, - возмутились члены общества.В городском отделе жилищной инспекции и жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что данный вопрос не в их компетенции. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» уточнили, порыв трубы произошел не на их сети. Следовательно, за произошедшее несет ответственность ТОО «МАЭК-Казатомпром». Редакция продолжает поиски организации, в ведении которой находится данный участок протекающей трубы.