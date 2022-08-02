Telegram-канал по вопросам озеленения запустили в Актау

Скриншот с Telegram
Запуск канала позволит повысить оперативность и эффективность работы, отметил руководитель подрядной организации.
Для входа в чат-канал необходимо:
1. Загрузить в смартфон приложение «Telegram» и перейти по ссылке .
2. Прислать фотографию и точный адрес нахождения проблемного участка.
Напомним, что ранее, согласно июльскому графику полива внутримикрорайонных зеленых насаждений, редакция решила проверить работу ТОО «Green City Aktau».
Для входа в чат-канал необходимо:
1. Загрузить в смартфон приложение «Telegram» и перейти по ссылке .
2. Прислать фотографию и точный адрес нахождения проблемного участка.
- Telegram-канал открыт для обратной связи с населением. Жители напрямую смогут отправлять фото и видео сухих деревьев, оставить заявку, предложение или жалобу, - рассказал директор ТОО Айбек Ерболеков.
Напомним, что ранее, согласно июльскому графику полива внутримикрорайонных зеленых насаждений, редакция решила проверить работу ТОО «Green City Aktau».