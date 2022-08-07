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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:53

Просмотров: 233

На завалы мусора жалуются жители Актау

От горожан поступает большое количество жалоб.

Заваленные мусором контейнеры
Недовольство выразили жители 14 микрорайона.

- Весь 14 микрорайон погряз в мусоре. Тарифы на вывоз ТБО растут, а качество услуг нулевое. Уже какой день все гниет и воняет, - возмущены жители.


На завалы мусора жалуются жители Актау


Аналогичная ситуация наблюдается в 1 микрорайоне у дома №8.



На переполненные мусорные контейнеры жалуются также жители 28 микрорайона, напротив дома №25.

- Мусор уже разлетается по двору. Контейнеры к тому же расположены не по правилам - так как буквально в трех метрах находится детская игровая площадка, скамейки и продуктовый магазин. Плюс к этому, нет специальной бетонной огороженной площадки для контейнеров. Просим акимат перенести мусорные баки в другое место, чтобы мы не переживали за своих детей, - обратились жильцы дома №25.




По их словам, ранее они уже обращались с жалобой в акимат, но ее проигнорировали. В очередной раз люди настоятельно просят чиновников решить их проблему.

Сегодня утром жители 11 микрорайона тоже наблюдали, что контейнеры были завалены мусором. В течение дня его все же вывезли.

Жалоба также поступила и от жителей Баскудука. Как уверяют сельчане, возле новой мечети образовалась настоящая свалка.

На завалы мусора жалуются жители Актау



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