На набережной в Актау заделали яму: в неё ранее провалился ребёнок

- Такое происходит впервые, таких размывов раньше не было. Отдел ЖКХ осмотрел повреждения и не выявил необходимости в капремонте. Восстановительные работы проведены в течение нескольких дней подрядной организацией городского акимата, - рассказали в пресс-службе городской администрации.





Видео жителя города.

