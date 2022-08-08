На набережной в Актау заделали яму: в неё ранее провалился ребёнок

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Яму ликвидировали на бережной 15 микрорайона напротив коттеджей «Тас Самалы» 8 августа.
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, обвал грунта произошёл после прошедших в конце июля ливней.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в яму упал ребёнок. Он не пострадал.
Напомним, 27 июля на Актау обрушились ливневые дожди, и жители активно делились в соцсетях последствиями буйства стихии.
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, обвал грунта произошёл после прошедших в конце июля ливней.
- Такое происходит впервые, таких размывов раньше не было. Отдел ЖКХ осмотрел повреждения и не выявил необходимости в капремонте. Восстановительные работы проведены в течение нескольких дней подрядной организацией городского акимата, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в яму упал ребёнок. Он не пострадал.
Напомним, 27 июля на Актау обрушились ливневые дожди, и жители активно делились в соцсетях последствиями буйства стихии.
Видео жителя города.
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