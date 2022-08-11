«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.67 KZT
  • €1 = 493.67 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 20:16

Просмотров: 1225

На протесты работников скорой помощи Жанаозена ответили в облздраве

В управлении здравоохранения Мангистауской области ответили на требования работников станции скорой помощи Жанаозена.

Кадр видео
В ведомстве сообщили, что водители скорой помощи в Жанаозене в среднем зарабатывают 90 тысяч тенге на ставку, за отработанные часы.

- Ранее по просьбе водителей были инициированы надбавки в 2020-2021гг. С первого марта 2022 года было принято решение о выплате дополнительных надбавок начиная с марта сроком на 10 месяцев – 40 тыс. тг. В общей сложности сверх заработной платы оплачивалось 90 тыс.тг. по решению наблюдательного совета, - отметили в управлении здравоохранения Мангистауской области


На сегодняшний день уже выплачена надбавка к заработной плате за март, апрель, май, июнь и июль. Помимо этого выплачены премиальные на 22 марта и День медицинских работников.

- Так как мера была временной в июне месяце т.г. в связи с отсутствием механизма оплаты заработной платы за счет местных исполнительных органов с августа месяца было принято решение об отмене ранее принятого решения по выплате надбавок в размере 40 тыс. тг. к заработной плате и 30.06.2022 года всем работникам ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» были вручены соответствующие уведомления, - ответили в ведомстве.


Как подчеркнули в управлении, нужно исходить из реальной возможности медицинских организации, доход которых формируется только за счёт оказанных услуг. Так как, на сегодняшний день средняя заработная плата врачебного персонала организаций составляет – 275 809 тг., среднего мед. персонала – 222 008 тг.

-Мы просим водителей отнестись с пониманием к вышеуказанным обстоятельствам, нельзя останавливать работу скорой помощи и таким образом оставить нуждающихся в неотложной медицинской помощи на произвол судьбы, - обратились чиновники.

Управление здравоохранения консультируется с уполномоченными органами, чтобы найти оптимальное решение вопроса.

- Путь ультимативных требований - это путь в никуда, учитывая что от вашей работы зависят человеческие жизни. Решать накопившиеся вопросы необходимо путем конструктивного диалога, в порядке установленном действующим законодательством, -прокомментировали в ведомстве.


Напомним, что ранее 10 августа работники "скорой" записали видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Алихану Смаилову. Они потребовали повысить заработную плату.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Вчера, 21:14
Класно у нас. потребовали.или что не будиие приезжать к больным?так вы и так опаздываете.а если далеко капнуть то в скорую без замазать кого надо не устроишся мест нет.если бы там так хреново было бы водители не держались бы за нее
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика