На протесты работников скорой помощи Жанаозена ответили в облздраве

- Ранее по просьбе водителей были инициированы надбавки в 2020-2021гг. С первого марта 2022 года было принято решение о выплате дополнительных надбавок начиная с марта сроком на 10 месяцев – 40 тыс. тг. В общей сложности сверх заработной платы оплачивалось 90 тыс.тг. по решению наблюдательного совета, - отметили в управлении здравоохранения Мангистауской области

- Так как мера была временной в июне месяце т.г. в связи с отсутствием механизма оплаты заработной платы за счет местных исполнительных органов с августа месяца было принято решение об отмене ранее принятого решения по выплате надбавок в размере 40 тыс. тг. к заработной плате и 30.06.2022 года всем работникам ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» были вручены соответствующие уведомления, - ответили в ведомстве.



-Мы просим водителей отнестись с пониманием к вышеуказанным обстоятельствам, нельзя останавливать работу скорой помощи и таким образом оставить нуждающихся в неотложной медицинской помощи на произвол судьбы, - обратились чиновники.



- Путь ультимативных требований - это путь в никуда, учитывая что от вашей работы зависят человеческие жизни. Решать накопившиеся вопросы необходимо путем конструктивного диалога, в порядке установленном действующим законодательством, -прокомментировали в ведомстве.