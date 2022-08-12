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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 18:36

Просмотров: 490

Школьникам Актау обещают выдать учебники до 15 августа

Актауские школьники получат учебники до 15 августа, исключения составят второклассники – им учебники выдадут немного позже. Об этом в тelegram-канале акима области сообщили специалисты Управления образования Мангистауской области, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото взято из открытого источника
В чате главы региона жительница Актау поинтересовалась, когда первоклассники получат учебники. Женщина отметила, что хотела бы заранее подготовить ребенка к учебному процессу.

Такая возможность, по словам представителей управления образования, у первоклассников будет в скором времени. Приём документов в 1 класс завершился 1 августа. По информации ведомства, в школу впервые пойдут около 20 тысяч детей. В настоящее время ведётся работа по формированию классов, распределению учителей. Управлением образования выдано поручение директорам школ по распространению учебников до 15 августа.

- С этим вопросом можно обратиться к администрации школы или классному руководителю. Кроме первоклассников учебники получат учащиеся 3-11 классов. А вот второклассникам придётся подождать, так как учебники для них переиздаются. Планируем выдать их с 25 по 30 августа, - проинформировали специалисты управления образования области.


Балнур Смаил, специалист отдела работы СМИ КГУ "Центр общественных коммуникаций":

"Готовность школ к новому учебному году, включая выдачу учебников – вопросы приоритетные сейчас. Их всё чаще задают в тelegram-канале акима области. Ответственные лица подробно разъяснили ситуацию, уже в будущий понедельник практически все школьники будут с учебниками".

Добавим, в чате акима зарегистрировались 10 986 человек, поступило 10 245 вопросов, ответы даны уже на 10 227 из них.



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