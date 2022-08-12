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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 18:34

Просмотров: 563

Сборы артиллерии сухопутных войск пройдут в Мангистау: ожидается переброска техники

В Мангистауской области пройдёт лагерный сбор артиллерии сухопутных войск Вооружённых сил Казахстана, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на Министерство обороны РК.

Фото ЦОК Мангистауской области
Уточняется, что лагерный сбор артиллеристов проводится в соответствии с планом боевой подготовки.

- Для выполнения учебно-боевых задач к месту проведения сборов производится транспортировка военной техники железнодорожным транспортом от станции Актобе до станции Мангистау. Переброска военной техники также будет осуществляться в понедельник, 15 августа. С мест дислокации воинских частей в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Талдыкоргане, Сарыозеке и с. Кулан выдвинутся колонны военной техники в район проведения занятий по боевой подготовке на полигон «Матыбулак» в посёлок городского типа Гвардейский Жамбылской области, - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Маршруты и время передвижения колонн военной техники согласованы с местными исполнительными органами.



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