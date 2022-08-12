Сборы артиллерии сухопутных войск пройдут в Мангистау: ожидается переброска техники

Фото ЦОК Мангистауской области

Уточняется, что лагерный сбор артиллеристов проводится в соответствии с планом боевой подготовки.



- Для выполнения учебно-боевых задач к месту проведения сборов производится транспортировка военной техники железнодорожным транспортом от станции Актобе до станции Мангистау. Переброска военной техники также будет осуществляться в понедельник, 15 августа. С мест дислокации воинских частей в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Талдыкоргане, Сарыозеке и с. Кулан выдвинутся колонны военной техники в район проведения занятий по боевой подготовке на полигон «Матыбулак» в посёлок городского типа Гвардейский Жамбылской области, - говорится в официальном сообщении военного ведомства.



Маршруты и время передвижения колонн военной техники согласованы с местными исполнительными органами.