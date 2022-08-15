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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 10:44

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Суд оправдал экс-замакима Актау и его подельников

В пятницу, 12 августа, уголовная коллегия Актюбинского областного суд оправдала экс-замакима Актау Жангельды Аубакирова и еще четырех подсудимых, проходивших по этому делу. Вину чиновников не доказали, передает Ulysmedia.kz.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщается на Ulysmedia.kz, чиновники горакимата Актобе обвинялись в присвоении и трате 90 миллионов тенге, выделенных на украшение города к Новому году.

В судебном заседании сторона обвинения не представила суду доказательств того, что подсудимые каким-либо способом растратили вверенное чужое имущество. Кроме этого, суд установил нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при регистрации уголовного дела в Едином реестре досудебных расследований.

В решении суда говорится следующее:

«В силу презумпции невиновности и в соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального Кодекса РК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами. Поскольку органами уголовного преследования не была представлена достаточная совокупность доказательств вины подсудимых в инкриминированном им деянии, суд признал их невиновными и оправдал за недоказанностью участия подсудимых в совершении уголовного правонарушения».

Апелляционный приговор вступил в законную силу. К тому же, чиновники имеют право на реабилитацию и возмещение вреда.

Напомним, бывший заместитель акима Актау Жангельды Аубакиров подозревался в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

В июне прошлого года экс-чиновника приговорили к семи годам колонии. Обвинение утверждало, что Аубакиров в сговоре с руководителем отдела ЖКХ прикарманил бюджетные деньги, предназначенные для новогоднего украшения Актобе. Согласно материалам, вместо елок госслужащий купил себе внедорожник Lexus стоимостью 31 миллион тенге и кожаное кресло. Позже статью переквалифицировали на менее тяжкую. Это смягчило наказание до четырех лет ограничения свободы. Сообщалось, что город на тот Новый год все-таки украсили, но на спонсорские деньги. Сам Аубакиров, как утверждало обвинение, нашел предпринимателей, которые и согласились купить елки и гирлянды.

Спустя почти год после приговора в Верховном суде потребовали пересмотреть дело.

Аубакиров был назначен на должность заместителя акима Актобе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в конце июля 2019 года. До этого он занимал должность заместителя акима Актау по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города.



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