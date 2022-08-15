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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 20:15

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Как распознать «омикрон», рассказал врач из Актау

Заведующая инфекционным отделением Мангистауской многопрофильной областной больницы Гулбану Нуржанова поделилась с корреспондентом Лада.kz, как распознать «омикрон» и понять, что пора к врачу.

Фото взято из открытого источника
С начала лета в Казахстане преобладает циркуляция штамма «омикрон». С недавнего времени в стране появился и его подвид «стелс-омикрон». Эти разновидности вируса отличаются от предыдущих тем, что течение болезни протекает в более лёгкой форме. «Омикрон», по словам медика, поражает именно верхние дыхательные пути.

- Главные симптомы штамма «омикрон» похожи на те, что бывают при сезонных ОРВИ. Это слабость, головная боль, повышение температуры до 38 °С, иногда и выше. Помимо этого, наблюдается ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле. Сопровождается чиханием, кашлем, снижением аппетита. Также редко - это потеря обоняния и вкусовых ощущений, - комментирует врач.


«Омикрон» может проявляться как в виде одного симптома, так и сразу в комплексе из нескольких, считает врач-инфекционист Гулбану Нуржанова. А в случае более выраженной болезни у пациентов также наблюдаются реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.

- У нового штамма довольно размытые признаки. Известно лишь, что он меньше поражает легкие и в большей степени — верхние дыхательные пути. Поэтому боль в горле может быть симптомом коронавируса далеко не во всех случаях. Стоит обратить внимание, если температура тела выше 38 градусов держится в течение трёх и более дней. Помимо этого, если появился сухой, приступообразный, навязчивый кашель, затруднённое дыхание и одышка, то в таких случаях обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, - рассказала Гулбану Нуржанова.


У нового штамма коронавируса, отмечает специалист, есть несколько отличий. Например, инкубационный период. У «омикрона» он значительно короче, чем у других штаммов. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней (против шести-восьми дней у предыдущих мутаций коронавируса). Помимо этого «омикрон» обладает высокой контагиозностью. То есть, по сравнению с предыдущим штаммом «дельта» «омикрон» передается в семь раз быстрее. А носитель вируса может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Также экспертов спросили, есть ли смысл прививаться от новых подвидов «омикрон»-штамма, если недавно появившиеся варианты вируса заражают даже тех, кто уже вакцинирован.

- Риск госпитализации и потребность в искусственной вентиляции лёгких ниже у «омикрона», чем для варианта «дельта». Сейчас у нас уже создаётся коллективный иммунитет благодаря тому, что многие люди переболели. Многие получали вакцину, а это всё также создаёт коллективный иммунитет, и вирус постепенно уже ослабевает. Вакцина, конечно, не 100% гарантия. Но гарантия в том, что она не даёт осложнений, даже если человек заболел другим штаммом. Но осложнений не бывает, мы наблюдаем такую картину, - подчеркивает врач.



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