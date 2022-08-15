Цена на посещение общественного туалета на пляже в Приморском снижена вдвое

- Мы часто ездим на пляж, расположенный напротив поселка Приморский, и каждый раз сталкиваемся с тем, что посещать туалет не так просто – каждый раз приходится выкладывать по сто тенге. А если отдыхаешь всей семьей, как обычно и бывает, то это бьет по семейному бюджету, - пожаловалась жительница Актау в социальных сетях.

В Сети появились возмущенные комментарии горожан по поводу слишком высокого ценника в уборных на побережье Актау.Женщину поддержали другие пользователи, отметив, что точек общепита становится всё больше, а вот с общественными туалетами в городе по-прежнему проблема. В Приморском он один, и при этом дорогой, пишут люди.Сотрудники Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства на жалобу отреагировали. Они встретились с предпринимателем, который взял в аренду общественный туалет. Итогом переговоров стало снижение стоимости посещения туалета со 100 до 50 тенге, то есть вдвое, сообщают в акимате.Напомним, что в июне начали строительство трёх общественных туалетов на берегу моря.