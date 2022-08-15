«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Августа
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.18 KZT
  • €1 = 485.56 KZT
  • 1 RUB = 7.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 21:15

Просмотров: 776

Цена на посещение общественного туалета на пляже в Приморском снижена вдвое

С жалобой на завышенную стоимость посещения общественного туалета на пляже обратились жители Актау, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото взято из открытого источника
В Сети появились возмущенные комментарии горожан по поводу слишком высокого ценника в уборных на побережье Актау.

- Мы часто ездим на пляж, расположенный напротив поселка Приморский, и каждый раз сталкиваемся с тем, что посещать туалет не так просто – каждый раз приходится выкладывать по сто тенге. А если отдыхаешь всей семьей, как обычно и бывает, то это бьет по семейному бюджету, - пожаловалась жительница Актау в социальных сетях.


Женщину поддержали другие пользователи, отметив, что точек общепита становится всё больше, а вот с общественными туалетами в городе по-прежнему проблема. В Приморском он один, и при этом дорогой, пишут люди.

Сотрудники Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства на жалобу отреагировали. Они встретились с предпринимателем, который взял в аренду общественный туалет. Итогом переговоров стало снижение стоимости посещения туалета со 100 до 50 тенге, то есть вдвое, сообщают в акимате.

Напомним, что в июне начали строительство трёх общественных туалетов на берегу моря.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 22:43
Почему фото всегда из открытых источников, можно сделать реальное фото. Всегда смотрю на фото к статьям, то супер красивые садики, то необычные детские площадки. Фотографировали бы как есть и вставляли реальное фото. У нас даже в торговых центрох туалеты хуже выглядят.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика