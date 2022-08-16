Пропавшего мужчину нашли мёртвым в пригороде Актау

Фото из архива семьи Сайлау Сатаева
По словам родных, тело 63-летнего Сайлау Сатаева обнаружили в районе Автодрома.
Родные мужчины выражают благодарность жителям области за участие в поисках.
По информации полиции региона, 15 августа 2022 года примерно в 16:40 в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что найден труп мужчины без признаков насильственной смерти в селе Баскудык.
- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 001 (Смерть лица) УК РК. Ведётся расследование, -сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, мужчина вышел из дома 10 августа и не вернулся.
Родные мужчины выражают благодарность жителям области за участие в поисках.
По информации полиции региона, 15 августа 2022 года примерно в 16:40 в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что найден труп мужчины без признаков насильственной смерти в селе Баскудык.
- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 001 (Смерть лица) УК РК. Ведётся расследование, -сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, мужчина вышел из дома 10 августа и не вернулся.