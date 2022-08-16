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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 3006

Пропавшего мужчину нашли мёртвым в пригороде Актау

Пропавшего 10 августа пожилого мужчину с проблемами с памятью нашли мёртвым в пригороде Актау. В полиции региона прокомментировали детали происшествия.

Фото из архива семьи Сайлау Сатаева
По словам родных, тело 63-летнего Сайлау Сатаева обнаружили в районе Автодрома.

Родные мужчины выражают благодарность жителям области за участие в поисках.

По информации полиции региона, 15 августа 2022 года примерно в 16:40 в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что найден труп мужчины без признаков насильственной смерти в селе Баскудык.

- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 001 (Смерть лица) УК РК. Ведётся расследование, -сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, мужчина вышел из дома 10 августа и не вернулся.



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Комментарии ( 4 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:38
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 Empro (Посетители) Сегодня, 15:41
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:39
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