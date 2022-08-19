Горячую воду отключат в Актау из-за тёплого Каспия

Фото из архива lada.kz

В связи с увеличением температуры морской воды с 16°С до 25°С снизилась производительность опреснительных установок по дистилляту с 70 тысяч кубических метров в сутки до 63 тысяч кубометров в сутки.



- Для поддержания уровней в резервуарах питьевой воды будет отключена горячая вода на верхнюю зону города с 00 часов 22.08.2022 года. Отключение продлится до снижения температуры морской воды, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».