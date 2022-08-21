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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 3308

Учителя могут остаться без работы в Мангистау

Преподаватели русского языка и литературы говорят, что из-за отмены деления классов на две группы они могут лишиться рабочих мест.

Фото класса. Предоставили учителя из Жанаозена
Учителя обратились в редакцию Lada.kz с просьбой обратить внимание на проблему преподавателей русского языка и литературы.

По их словам, ранее было деление классов на две группы по изучению русского языка и литературы, то есть преподавали два учителя. Сейчас же местный отдел образования объявил, что во всех классах деления не будет. Многие могут остаться без работы.

Тем временем, как говорят учителя, в инструктивно-методическом письме (ИМП) сказано, что если в одном классе наполняемость достигает 24 ученика, то деление допустимо. Им сказали, что несмотря на то, что если учеников будет даже больше 24 человек в классе, все равно делить не будут.

Учителя могут остаться без работы в Мангистау


- Большинство из нас живем от зарплаты до зарплаты: дети школьного возраста, студенты, кредиты. Как можно содержать семью при таком сокращении часов?! Необходимо вернуть раздельное обучение, - возмущаются педагоги.


Учителя из Жанаозена собрались у городского акимата и записали видеообращение. К ним вышел аким города.

- Мы объяснили ситуацию, но он сказал, что не в курсе и потребовал показать приказ. Мы сказали, что такого приказа мы в глаза не видели. Аким обещал собрать всех директоров школ и выяснить. Также он сообщил, что 26 августа пройдет конференция, где тоже будет рассмотрен этот вопрос. Если наше требование проигнорируют до 26 августа, тогда мы дадим ход этому видеообращению, - обратились учителя из Жанаозена и Мунайлинского района.


В мессенджере WhatsApp учителя создали общий чат.

- Почему мы должны перед каждым началом учебного года волноваться за часы, ждать с ужасом изменения приказов. Где наш статус педагога? Поставили перед фактом без предупреждения. Верните деление, верните наш честный труд, - пишет учитель Айнур Айтуарова из Мангистауской области.




Lada.kz будет ожидать комментарий от компетентных органов.



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