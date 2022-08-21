Промчался через «две сплошные»: на ездока оформили протокол в Актау

На видео водитель Mercedes-Benz «вылетает» через две сплошные линии на полосу встречного движения и резко поворачивает направо.Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность нарушителя. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом).Наказание влечет лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.