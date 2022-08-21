Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства

Бездорожье. Фото жителей 15 микрорайона
По словам жителей 15 микрорайона, в 2020 году были проведены работы по благоустройству от дома №2 до дома №11, то есть по микрорайону проведено лишь 10 процентов работ.
Жителям удалось выяснить, что для благоустройства уже сформирована проектно-сметная документация (ПСД), получено положительное заключение. Однако, по неизвестным причинам необходимые средства еще не выделены.
Жалоба также направлена в Telegram-чат акимат Мангистауской области.
Уличное освещение, как говорят люди, также частично не работает.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
- В том же году аким города Нурдаулет Килыбай на встрече с жителями пообещал, что комплексная работа будет проведена. Прошло уже более двух лет, но нет никакого прогресса, - говорят жители 15 микрорайона.
Жителям удалось выяснить, что для благоустройства уже сформирована проектно-сметная документация (ПСД), получено положительное заключение. Однако, по неизвестным причинам необходимые средства еще не выделены.
Жалоба также направлена в Telegram-чат акимат Мангистауской области.
Уличное освещение, как говорят люди, также частично не работает.
Бездорожье в микрорайоне
Валяющаяся лестница
Разбитый асфальт на дорогах
Некачественно уложенный асфальт
Не предусмотрены лестницы
Детских площадок нет
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
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