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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 1179

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства

Жители жалуются на отсутствие благоустройства 15 микрорайона.

Бездорожье. Фото жителей 15 микрорайона
По словам жителей 15 микрорайона, в 2020 году были проведены работы по благоустройству от дома №2 до дома №11, то есть по микрорайону проведено лишь 10 процентов работ.

- В том же году аким города Нурдаулет Килыбай на встрече с жителями пообещал, что комплексная работа будет проведена. Прошло уже более двух лет, но нет никакого прогресса, - говорят жители 15 микрорайона.


Жителям удалось выяснить, что для благоустройства уже сформирована проектно-сметная документация (ПСД), получено положительное заключение. Однако, по неизвестным причинам необходимые средства еще не выделены.

Жалоба также направлена в Telegram-чат акимат Мангистауской области.

Уличное освещение, как говорят люди, также частично не работает.

Бездорожье в микрорайоне

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства


Валяющаяся лестница

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства



Разбитый асфальт на дорогах

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства


Некачественно уложенный асфальт

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства


Не предусмотрены лестницы

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства


Детских площадок нет

Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.




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