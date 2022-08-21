Разбитые дороги, опасные лестницы: жители Актау не могут дождаться благоустройства

- В том же году аким города Нурдаулет Килыбай на встрече с жителями пообещал, что комплексная работа будет проведена. Прошло уже более двух лет, но нет никакого прогресса, - говорят жители 15 микрорайона.

Бездорожье в микрорайоне

Валяющаяся лестница

Разбитый асфальт на дорогах

Некачественно уложенный асфальт

Не предусмотрены лестницы

Детских площадок нет